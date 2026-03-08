EE.UU. advierte sobre sus objetivos militares incluso en zonas residenciales. Foto: Freepik

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) lanzó este domingo una advertencia de seguridad dirigida a la población civil en Irán, al tiempo que alertó sobre que las zonas residenciales usadas por el régimen iraní para operaciones militares pierden el estatus de protección, por lo que podrían convertirse en “objetivos militares legítimos”, según el derecho internacional.

Lo que plantea el Centcom es que las fuerzas iraníes estarían utilizando las ciudades Dezful, Isfahán y Shiraz para lanzar drones de ataque y misiles desde zonas rodeadas por civiles. Por lo tanto, según Washington, los lugares utilizados con fines militares pierden el estatus de protección.

Ataque de Israel contra Teherán, la capital de Irán. Foto: via REUTERS

“Irán compromete la seguridad de su propio pueblo”

“El régimen terrorista de Irán está ignorando flagrantemente las vidas civiles al atacar a nuestros socios del Golfo, mientras compromete la seguridad de su propio pueblo”, sentenció el almirante Brad Cooper, comandante del Centcom.

En esa misma línea, el mando militar estadounidense acusó a Teherán de poner en peligro todo Medio Oriente a raíz de sus ataques indiscriminados a infraestructuras civiles tales como aeropuertos, barrios residenciales y hoteles.

El Ejército de los EE.UU. recalcó que, aunque toma los recaudos necesarios, es complejo evitar al 100% los daños colaterales, por lo que no puede garantizar la seguridad de los civiles que están en las inmediaciones de estos lugares.

Entretanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, acusó -sin clara evidencia- a Irán del ataque a una escuela de niñas en el sur de la nación islámica, donde casi 180 personas perdieron la vida. “Basado en lo que he visto, eso lo hizo Irán”, declaró Trump a la prensa.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Foto: REUTERS

La primera semana de agresiones de Estados Unidos ha resultado en más de 3.000 objetivos atacados en Irán, según informó el Centcom el viernes. Según Irán, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en los ataques, mientras que los ataques iraníes a Israel han causado al menos 10 muertos.