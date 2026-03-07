Canal 26
Por Canal 26
sábado, 7 de marzo de 2026, 12:47
Donald Trump.
Donald Trump. Foto: REUTERS

Donald Trump afirmó que Iránse ha rendido ante sus vecinos” y prometió que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque “muy duro” contra la República Islámica.

El presidente de Estados Unidos hizo esta afirmación en Truth Social después de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmara que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios.

“Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, a los que ha prometido no dispararles más”, escribió el republicano.

Trump atribuyó esta supuesta rendición al “implacable ataque de Estados Unidos e Israel”, países que lanzaron una ofensiva contra la República Islámica en la que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Ali Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Reuters/West Asia News Agency.
Ali Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Reuters/West Asia News Agency.

El presidente estadounidense calificó a Irán como “el perdedor de Oriente Medio” y anunció que “hoy recibirá un golpe muy duro”.

“Debido a la mala conducta de Irán, estamos considerando, para su destrucción total y muerte segura, zonas y grupos de personas que hasta ahora no habíamos considerado como objetivos”, advirtió.