Una guerra tan absurda como histórica. Foto: Canadian Libraries.

Las guerras son acontecimientos que marcan un antes y un después en la historia mundial por su magnitud, causas y consecuencias. Sin embargo, no todas se originaron por motivos geopolíticos complejos o disputas de gran escala: algunas, como el curioso enfrentamiento entre Estados Unidos y el Reino Unido, conocido como la “Guerra del Cerdo”, comenzaron por un hecho insólito que parece fantasía pura.

Este conflicto, ocurrido en 1859, se desató tras el disparo contra un cerdo en una zona limítrofe entre EEUU y Canadá, cuando ambos países mantenían tensiones por la soberanía de las islas San Juan, en el Pacífico. Lo sorprendente es que, a pesar de lo insólito de la causa, el incidente escaló hasta movilizar tropas y buques de guerra.

Campamento del ejército de Estados Unidos durante la Guerra del Cerdo. Foto: Fronteras Blog.

El 15 de junio de 1859, el estadounidense Lyman Cutlar disparó a un cerdo que invadía su huerto y devoraba sus papas, matándolo en el acto. El animal no era salvaje: pertenecía a su vecino, Charles Griffin, un granjero irlandés empleado por la Compañía de la Bahía de Hudson, una poderosa empresa británica que gestionaba rebaños en la isla.

El incidente, que a simple vista parecía un simple altercado vecinal, se convirtió en el detonante de una crisis internacional. Cutlar ofreció pagar una compensación de 10 dólares por el cerdo, pero Griffin, indignado, exigió 100. El desacuerdo escaló rápidamente y las autoridades de ambos bandos intervinieron. Los británicos amenazaron con arrestar a Cutlar, lo que llevó a los colonos estadounidenses a pedir protección militar.

Poco después, Estados Unidos envió tropas a la isla San Juan bajo el mando del general William S. Harney, mientras el Reino Unido respondió desplegando buques de guerra. En cuestión de semanas, un conflicto por un cerdo había colocado a dos potencias al borde de la guerra abierta.

La Guerra del Cerdo, un combate en el que jamás se disparó un tiro entre soldados y terminó sin muertos

La tensión inicial pronto dio paso a una convivencia insólita. Mientras en los despachos de Londres y Washington se debatía acaloradamente sobre la soberanía de las islas, en el terreno los soldados de ambos bandos mantenían una relación sorprendentemente cordial. Compartían comidas, jugaban a las cartas e incluso intercambiaban tabaco y whisky, en una suerte de tregua no declarada que convertía aquella “guerra” en un episodio más cómico que bélico.

De hecho, el mayor desafío no era evitar un combate, sino que las ovejas no devoraran los suministros de los campamentos. Durante más de una década, la situación se mantuvo así: una presencia militar simbólica, tensiones diplomáticas y ningún disparo entre hombres.

El campamento americano tal como existe hoy en día. Foto: Wikipedia.

Más de una década transcurrió de esta manera en el territorio de apenas 140 km², hasta que la disputa solo encontró su final en 1872, cuando el arbitraje del káiser Guillermo I de Alemania falló a favor de Estados Unidos.

Las tropas británicas se retiraron sin presentar resistencia, y la isla de San Juan quedó finalmente bajo soberanía estadounidense. El cerdo, por su parte, pasó a la posteridad como el animal que más impacto diplomático tuvo en todo el siglo XIX.