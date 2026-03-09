Francia envía fragatas y un portaaviones para obligar a Irán a abrir el estrecho de Ormuz:

Emmanuel Macron, presidente de Francia. Foto: Reuters/Benoit Tessier

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció la movilización de ocho fragatas y un portaaviones a fin de reabrir el estrecho de Ormuz que está bloqueado por la Guardia Revolucionaria de Irán, una zona vital para el comercio de petróleo y el pasaje de gas natural licuado.

Con sus palabras, el mandatario galo aseguró que su misión militar buscará la libre navegación por esa región en donde se comercializa cerca del 20% del petróleo marítimo del mundo, siendo una zona sumamente estratégica.

Emmanuel Macron, presidente de Francia. Foto: via REUTERS

Macron quiere “abrir progresivamente” el estrecho de Ormuz

Desde Chipre, Macron mencionó que “está en marcha” una misión internacional “defensiva” a fin de “abrir progresivamente” el estrecho de Ormuz, por tal motivo el envío de ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibios y un portaaviones hacia el Mediterráneo Oriental, algo que permitirá “atraer y movilizar” a otros países europeos.

“Preparamos esta misión con nuestros socios, de manera ordenada y tendrá un objetivo meramente pacífico de acompañamiento. Es algo esencial para nuestra economía y para la economía mundial”, recalcó el mandatario francés. En ese sentido, se busca que “el gas y el petróleo” vuelvan a transitar por Ormuz.

“Nuestra meta es, con una posición estrictamente defensiva, estar cerca de todos los países que son atacados por la respuesta de Irán, de asegurar nuestra credibilidad y de contribuir a la desescalada regional“, recalcó.

La parálisis operativa en esta región hace que haya caído el flujo marítimo en más de un 95%. Inclusive, se reporta que alrededor de 3.000 embarcaciones estarían atrapadas o paralizadas en medio del estrecho.

Irán propuso cerrar el estrecho de Ormuz tras los ataques de EEUU. Foto: NA

Cabe recordar que quien prohíbe la circulación por él es la Guardia Revolucionaria Islámica luego de lo que fueron los primeros ataques del sábado 28 de febrero por parte de Estados Unidos e Israel contra varias ciudades de Irán, incluida la capital, Teherán. A raíz de la escalada bélica, esta Guardia Revolucionaria amenazó con no permitir que circule más petróleo por la zona.

A partir de esta situación, este lunes las bolsas de valores amanecieron en baja e inclusive el barril de petróleo escaló a más de 100 dólares el barril, situación que no sucedía desde abril de 2022.