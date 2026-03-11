El papa León XIV se refirió al conflicto en Medio Oriente. Foto: REUTERS

El papa León XIV se refirió al conflicto que atraviesa a Medio Oriente y pidió el pasado lunes que cesen las hostilidades que tienen como protagonistas a Estados Unidos, Irán e Israel. En ese sentido, pidió que los ataques “cesen cuanto antes” y transmitió su “profundo dolor” por las víctimas de los bombardeos, donde destacó que son “muchos niños”.

Asimismo, también destacó la muerte de un sacerdote maronita, el padre Pierre El-Rahi, que fue asesinado en el Líbano mientras llevaba a cabo labores humanitarias.

El profundo dolor del papa León XIV

Por los acontecimientos bélicos en Oriente Próximo, el Papa expresó su profundo dolor por las víctimas de los bombardeos, donde destacó a la gran cantidad de inocentes.

Desde el Vaticano añadieron que el sumo pontífice “sigue con preocupación lo que está sucediendo y reza para que cesen cuanto antes todas las hostilidades”.

El-Rahi, párroco de Qlayaa, en el sur del Líbano, y capellán regional de Cáritas, de quien León XIV hizo referencia entre las víctimas de los últimos ataques, murió este lunes mientras intentaba socorrer a los afectados por un bombardeo registrado cerca de su parroquia, según informaron medios vaticanos.

El papa León XIV se refirió a las víctimas de Medio Oriente. Foto: REUTERS

El sacerdote se había desplazado al lugar de los hechos tras una primera explosión, momento en el que se produjo un segundo ataque sobre el mismo punto que alcanzó al religioso. Aunque fue trasladado de urgencia a un hospital local, falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

Entretanto, sigue la continuidad de los conflictos en Medio Oriente, con ataques misilísticos y con drones por parte de los Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de la nación islámica contra bases militares estadounidenses en países de la zona de Medio Oriente, lo que genera una gran inestabilidad y un devenir caótico de los acontecimientos, con consecuencias humanitarias catastróficas.