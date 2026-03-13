Marchas en Irán con imágenes de Ali Jamenei y Mojtaba Jamenei. Foto: REUTERS

En la continuidad del conflicto en Medio Oriente, Pete Hegseth, el secretario de Guerra de EE.UU., afirmó que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, está “herido” y muy posiblemente “desfigurado”.

“Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado. Ayer publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video”, dijo el jefe del Pentágono en una conferencia de prensa.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de EE.UU., aseguró que Mojtaba Jamenei se encuentra herido. Video: EFE.

Hegseth aseguró que el nuevo líder supremo “carece de legitimidad” y que habla de unidad después de “asesinar a decenas de miles de manifestantes”, en referencia a las protestas que comenzaron a finales del año pasado.

“Irán tiene cámaras y grabadoras ¿por qué emite un comunicado escrito? Creo que sabemos por qué”, aseguró el jefe del Pentágono, quien dijo que Jameneí tiene “miedo” y que gran parte de su familia, incluido su padre y anterior líder supremo ha muerto en los ataques.

Mojtaba Jamenei. Foto: NA

El mensaje del nuevo líder iraní

En su primer mensaje como nuevo líder supremo de la República Islámica, Mojtaba Jameneí mostró un tono desafiante, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la “sangre de los mártires será vengada”.

“El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, subrayó la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal mientras se emitía una imagen de la bandera de Irán y una fotografía del nuevo líder.