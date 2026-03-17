Tiroteo en una playa de Florida. Foto: Captura video: X/ONLYinDADE

Momentos de tensión se vivieron en Daytona Beach, Florida, luego de que una serie de disparos en zonas cercanas a la playa provocaran una estampida de miles de jóvenes que participaban de los festejos por el comienzo del Spring Break.

Según medios estadounidenses como The New York Post, los disparos generaron escenas de pánico entre quienes se encontraban en la costa, mientras algunos videos difundidos en redes sociales muestran a cientos de personas corriendo desesperadamente para alejarse del lugar.

Tiroteo en una playa de Florida. Video: X/ONLYinDADE

Según trascendió, los disparos no ocurrieron sobre la playa, sino en sectores cercanos, y se registraron en distintos momentos del fin de semana. En total, las autoridades contabilizaron cinco incidentes armados: dos durante la madrugada del viernes y otros dos en la madrugada del sábado, hechos en los que dos personas resultaron heridas.

Qué ocurrió en Florida

El episodio que desencadenó la huida masiva ocurrió el domingo por la mañana en Port Orange, una zona costera cercana a Daytona. Allí, la Policía local informó que un sospechoso intentó escapar de un control policial y, tras chocar su vehículo, abrió fuego contra los agentes.

El estruendo de esos disparos habría sido el detonante del pánico en la playa, ya que el sonido llegó hasta el sector donde se concentraban miles de jóvenes disfrutando del descanso estudiantil.

Tiroteo en una playa de Florida. Foto: captura video.

Como consecuencia del enfrentamiento, un oficial resultó herido, mientras que el sospechoso también recibió disparos y permanece internado en estado crítico.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias de cada uno de los episodios ocurridos durante el fin de semana, en medio de un operativo reforzado por la gran cantidad de visitantes que llegan cada año a Daytona Beach para celebrar el receso de primavera.