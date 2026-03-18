Vladimir Padrino López. Foto: EFE

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, destituyó a Vladimir Padrino López como ministro de Defensa tras más de 10 años en el cargo.

En tanto, designó en su lugar al general Gustavo González López.

“Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”, expresó la mandataria encargada en un mensaje publicado en Telegram.

Asimismo, aseguró que el ahora exministro asumirá “nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, sin dar más detalles.

Padrino López ocupó esta cartera de Estado desde el 24 de octubre de 2014, designado tras una oleada de protestas masivas antigubernamentales que marcaron el inicio del primer período presidencial de Nicolás Maduro.

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela. Foto: Captura video.

¿Quién es el nuevo ministro de Defensa venezolano?

El nuevo ministro de Defensa, Gustavo González López, se desempeña como comandante general de la Guardia de Honor Presidencial desde el 6 de enero, cuando fue designado por Rodríguez.

Desde esa misma fecha fue también designado como titular de la Dirección de Contrainteligencia Militar.

Gustavo González López, ministro de Defensa de Venezuela. Foto: REUTERS

González López también ha sido director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional entre 2014 y 2018, y luego entre 2019 y 2024.

Entre otros cargos, también fue ministro de Interior y Justicia y comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana.