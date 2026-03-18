Israel afirma tener "planes específicos" para combatir a Irán. Foto: EFE

El Ejército de Israel aseguró este miércoles que sostiene “planes específicos” para seguir con sus ataques contra la República Islámica de Irán, “durante las próximas semanas”.

“Estamos preparados para operar durante las próximas semanas. No quiero dar plazos más concretos porque estamos hablando públicamente y sabemos que nuestros enemigos intentan averiguarlo”, mencionó el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Nadav Shoshani.

Respecto de su propio país, el vocero castrense agregó que está “listo” para mantenerse activo en el conflicto contra Irán “durante semanas”.

“Lo hemos planeado y ya contamos con planes específicos” para ello, resaltó el propio Shoshani.

Día 19 de la guerra en Medio Oriente

Ya han pasado 19 intensos días de ataques de Israel, Estados Unidos e Irán en fuego cruzado, y sedes militares, enclaves de inteligencia, infraestructura nuclear, población militar e incluso civil; todo esto ha sido foco de los embistes de las últimas semanas.

Asimismo, se barajan números como de 4 millones de personas desplazadas: 3,2 millones corresponderían a Irán y 800 mil a Líbano, que se ve en conflicto directo con Israel a causa de albergar al grupo chií Hezbollah.

También, en la jornada de este miércoles, se confirmó el asesinato por parte de la nación judía del ministro de Inteligencia iraní, Esmaeil Khatib (también se puede traducir como Ismail Jatib), en un bombardeo llevado a cabo en la madrugada.

Ali Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, asesinado por Israel. Foto: EFE

Esta ejecución se suma a las del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, y el comandante de la milicia paramilitar Basij (subordinada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria) Gholamreza Soleimani ayer.

A pesar de los ataques lanzados por Israel, el régimen iraní no evidencia signos de debilitamiento y continúa bombardeando territorio israelí con misiles balísticos y de racimo. Durante la madrugada, una pareja de personas mayores murió tras el impacto en un edificio residencial en Ramat Gan, en las afueras de Tel Aviv. Asimismo, los servicios de emergencia reportaron numerosos daños en distintas zonas del país a causa de la caída de metralla.