Crisis en la refinería Foto: Instagram @geograficahistoria1

La industria energética global enfrenta uno de sus mayores sobresaltos en décadas. QatarEnergy, uno de los principales actores del mercado mundial de gas natural licuado (GNL), se ve obligada a declarar fuerza mayor después de una serie de ataques iraníes que dejaron inutilizado un 17% de su capacidad de exportación, afectando directamente el suministro hacia Europa y Asia, y amenazando con un impacto financiero de USD 20.000 millones anuales.

El incidente no solo golpea a uno de los productores energéticos más influyentes del planeta, sino que también sacude el tablero geopolítico, en un momento en el que los mercados ya operan bajo tensión por conflictos regionales.

Ataques sin precedentes dejan al mayor exportador mundial de GNL en estado crítico

Según declaraciones del CEO de QatarEnergy, Saad al-Kaabi, los ataques dañaron dos de los 14 trenes de GNL del país y una planta de gas a líquidos (GTL), paralizando de forma prolongada una porción clave de la infraestructura. El daño implica la pérdida de 12,8 millones de toneladas anuales de suministro durante tres a cinco años, un golpe sin precedentes para la industria.

El propio al-Kaabi calificó la situación como inimaginable, subrayando la gravedad de sufrir este tipo de agresión “de un país hermano”, en referencia directa a Irán.

Los ataques formaron parte de una ofensiva iraní más amplia contra infraestructura energética regional, como respuesta a acciones israelíes en su territorio. Según el Ministerio de Defensa de Qatar, las instalaciones de Ras Laffan y Mesaieed fueron alcanzadas por drones y misiles.

Ataque de Irán sobre refinería de gas natural de Qatar. Foto: REUTERS

Declaración de fuerza mayor: contratos internacionales en riesgo

Ante la magnitud del daño, QatarEnergy confirmó que deberá declarar fuerza mayor en varios de sus contratos a largo plazo, afectando envíos destinados a países como Italia, Bélgica, Corea del Sur y China.

La invocación del mecanismo —que permite suspender obligaciones contractuales en circunstancias extraordinarias— había sido usada previamente tras ataques menores, pero ahora se extenderá potencialmente durante varios años, conforme duren las reparaciones.

QatarEnergy ya había detenido la producción de GNL y otros productos derivados como urea, metanol, polímeros y aluminio.

Impacto global: Europa y Asia en alerta por el suministro

La suspensión de actividades ocurre en un momento extremadamente delicado para el mercado energético internacional. Qatar representa alrededor del 20% del suministro global de GNL, lo que convierte este episodio en una amenaza directa para la estabilidad del mercado.

Países de Asia —especialmente Corea del Sur, India, Pakistán y Bangladesh— podrían verse entre los más afectados por la reducción de oferta. En Europa, la crisis cobra aún más relevancia dado el proceso de sustitución acelerada del gas ruso en los últimos años.

Expertos energéticos advierten que, aunque el mercado ha demostrado resiliencia, la reducción de la oferta qatarí podría provocar un nuevo pico de volatilidad y presiones al alza sobre los precios.

El Golfo bajo fuego: seguridad regional en máxima tensión

La escalada militar también incluye la intercepción por parte de Qatar de al menos 10 drones y dos misiles de crucero, lanzados desde territorio iraní, según reportaron las autoridades de defensa del emirato.

La situación ha generado un refuerzo masivo del espacio aéreo en Doha, con helicópteros de combate, aviones estadounidenses y británicos patrullando la zona. Además, se reportaron detenciones de supuestos miembros de células iraníes que buscaban espiar o sabotear infraestructura crítica.

Este escenario aumenta la presión sobre los mercados y suma incertidumbre sobre el flujo seguro de energía desde la región.

Reparaciones que podrían tardar años

La magnitud de los daños implica un proceso de reparación que podría extenderse entre tres y cinco años, según estimaciones oficiales. Durante ese período, empresas asociadas como ExxonMobil y Shell, ambas socias de Qatar en distintos trenes de producción, también verán afectadas sus operaciones.

El retroceso técnico y económico, en palabras del propio al-Kaabi, podría equivaler a “perder entre 10 y 20 años de avance estratégico” para la región.

La crisis que golpea a QatarEnergy no es solo un tropiezo operativo: es un evento que puede cambiar el equilibrio energético mundial. La interrupción del suministro desde uno de los pilares del mercado global presiona a compradores, altera contratos históricos y sitúa a la región del Golfo en un estado de vigilancia extrema.

Si las reparaciones se extienden tanto como anticipan los informes, el mundo podría enfrentar un prolongado período de tensiones energéticas, costos crecientes y una reconfiguración forzada de proveedores.