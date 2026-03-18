Ataque de Irán sobre refinería de gas natural de Qatar. Foto: REUTERS

Irán lanzó ataques contra Emiratos Árabes y Qatar, provocando un incendio en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado del país; en un depósito de combustible para aviones en Riad y en una refinería en Bahréin.

Estos ataques se producen después de que Israel atacara las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Qatar, y de que el Ejército iraní prometiera no iba a quedar impune.

Además, Irán también lanzó un ataque a EAU, causando un incendio en un depósito de combustible usado para abastecer los aviones estadounidenses situados en la base del Al-Kharj.

La agencia iraní Fars también informó de que los misiles iraníes alcanzaron la refinería de GNL en Baréin, que está ubicada cerca del puente que conecta este país con Arabia Saudita y que, según la información de FARS, fue destruido o gravemente dañado.

Ataque de Irán sobre refinería de gas natural de Qatar. Video: REUTERS.

En tanto, el Ministerio de Exteriores de Qatar condenó el ataque a Ras Laffan, que consideró “una flagrante violación de la soberanía del Estado y una amenaza directa a su seguridad nacional y a la estabilidad de la región”.