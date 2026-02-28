Canal 26
Por Canal 26
sábado, 28 de febrero de 2026, 12:14
Respuesta de Irán a los bombardeos de Israel y Estados Unidos.
Respuesta de Irán a los bombardeos de Israel y Estados Unidos. Foto: REUTERS

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó los ataques contra bases estadounidenses situadas en Kuwait, Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

La Guardia Revolucionaria anunció el inicio de la ‘Operación Verdadera Promesa 4’ en respuesta a la “agresión estadounidense-sionista” en Irán.

Irán respondió con ataques a bases militares de Estados Unidos tras la ofensiva de Israel. Video: EFE.

“Los misiles y drones de la Guardia Revolucionaria atacaron severamente el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Bahréin y otras bases estadounidenses en Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, así como centros militares y de seguridad en el corazón de los territorios ocupados”, señaló.

“En respuesta a la agresión que el ejército criminal estadounidense y el régimen sionista asesino de niños comenzó, se han llevado a cabo ataques integrales de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán contra objetivos regionales del enemigo agresor”, indicó.

También podría interesarte
El Gobierno nacional activó el protocolo para reforzar las fronteras tras el ataque de EEUU e Israel contra Irán

El Gobierno nacional activó el protocolo para reforzar las fronteras tras el ataque de EEUU e Israel contra Irán

Trump habló de una operación para “aniquilar” al régimen de Irán y llamó al pueblo iraní a tomar el control del Gobierno

Trump habló de una operación para “aniquilar” al régimen de Irán y llamó al pueblo iraní a tomar el control del Gobierno

Respuesta de Irán a los bombardeos de Israel y Estados Unidos.
Respuesta de Irán a los bombardeos de Israel y Estados Unidos. Foto: REUTERS

“Los ataques con misiles y drones de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán continúan, y se anunciará más información próximamente”, agregó.

El portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes indicó previamente que “cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo”, dijo.