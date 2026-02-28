La reacción de Irán tensa la situación en Medio Oriente: ataque a bases de EEUU en Kuwait, Qatar, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos
La respuesta de la Guardia Revolucionaria iraní no tardó en llegar. Se anunció el inicio de la “Operación Verdadera Promesa 4″.
La Guardia Revolucionaria iraní confirmó los ataques contra bases estadounidenses situadas en Kuwait, Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel.
La Guardia Revolucionaria anunció el inicio de la ‘Operación Verdadera Promesa 4’ en respuesta a la “agresión estadounidense-sionista” en Irán.
“Los misiles y drones de la Guardia Revolucionaria atacaron severamente el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Bahréin y otras bases estadounidenses en Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, así como centros militares y de seguridad en el corazón de los territorios ocupados”, señaló.
“En respuesta a la agresión que el ejército criminal estadounidense y el régimen sionista asesino de niños comenzó, se han llevado a cabo ataques integrales de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán contra objetivos regionales del enemigo agresor”, indicó.
“Los ataques con misiles y drones de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán continúan, y se anunciará más información próximamente”, agregó.
El portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes indicó previamente que “cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo”, dijo.