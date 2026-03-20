Donald Trump. Foto: REUTERS

Donald Trump calificó de “cobardes” a los países miembro de la OTAN por no colaborar para abrir el estrecho de Ormuz en plena guerra en Irán.

“No quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz; una simple maniobra militar que constituye la única razón de esos elevados precios del petróleo. Algo tan fácil de hacer para ellos, y con tan poco riesgo. ¡COBARDES, y nosotros lo RECORDAREMOS!”, escribió el republicano en su red Truth Social.

El presidente de Estados Unidos consideró que los países de la Alianza Atlántica “no quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con capacidad nuclear. Ahora que esa batalla ha sido GANADA militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar”, agregó.

“¡Sin Estados Unidos, la OTAN es un TIGRE DE PAPEL!”, aseguró.

Un barco transita las aguas del estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Las acusaciones previas contra el bloque

Esta semana, el estadounidense criticó a la OTAN y a Australia, Japón o Corea del Sur después de que estos rechazaran su petición de crear una coalición militar para asegurar la navegación en la ruta por donde pasa en torno al 20% del comercio marítimo global de hidrocarburos, al responder que esta no es una guerra que ellos iniciaran.

Donald Trump junto a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi en el Salón Oval. Foto: REUTERS

Trump afirmó que las naciones de la Alianza Atlántica le informaron que “no desean involucrarse” en la guerra lanzada por EE.UU. junto a Israel, “a pesar de que casi todos los países están firmemente de acuerdo en nuestras acciones y que consideran que no se puede permitir que Irán posea armas nucleares”.