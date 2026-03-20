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Por Canal 26
viernes, 20 de marzo de 2026, 16:48
Donald Trump.
Donald Trump. Foto: REUTERS

Donald Trump calificó de “cobardes” a los países miembro de la OTAN por no colaborar para abrir el estrecho de Ormuz en plena guerra en Irán.

“No quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz; una simple maniobra militar que constituye la única razón de esos elevados precios del petróleo. Algo tan fácil de hacer para ellos, y con tan poco riesgo. ¡COBARDES, y nosotros lo RECORDAREMOS!”, escribió el republicano en su red Truth Social.

El presidente de Estados Unidos consideró que los países de la Alianza Atlántica “no quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con capacidad nuclear. Ahora que esa batalla ha sido GANADA militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar”, agregó.

“¡Sin Estados Unidos, la OTAN es un TIGRE DE PAPEL!”, aseguró.

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Las acusaciones previas contra el bloque

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Donald Trump junto a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi en el Salón Oval.
Donald Trump junto a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi en el Salón Oval. Foto: REUTERS

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