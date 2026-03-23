Alivio en los Mercados: el precio del petróleo crudo cayó con fuerza tras el anuncio del freno de los ataques de EEUU a Irán . Foto: REUTERS

El precio del petróleo Brent se desplomó y cayó por debajo de los US$100 por barril tras haber llegado a US$114 en la noche del domingo, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció de reuniones “buenas y productivas” con el gobierno de Irán.

A poco que el mandatario publicó la novedad en su red social, los mercados reaccionaron de forma positiva y provocó la abrupta caída del Brent, que en poco tiempo descendió un 14%.

De esta forma se frenó la escalada y la promesa de ataques a centrales energéticas claves.

La especulación es que este anuncio permitirá reanudar el suministro de petróleo a través del estrecho de Ormuz y eso descomprimió el precio.

La sombra de Donald Trump sobre las banderas de Irán y EEUU. Foto: Reuters/Dado Ruvic

Sobre el final del fin de semana, el banco de inversión Goldman Sachs elevó sus estimaciones de precio para 2026 a US$85 desde los US$77 previos.

La institución espera que las prolongadas interrupciones en los envíos de crudo a través del estrecho de Ormuz y el aumento de las reservas estratégicas lleven al mercado a adoptar una postura más restrictiva y reacia al riesgo. Pero en la mañana del lunes la situación tomó otro curso y ahora se espera por los efectos de las decisiones comunicadas.

Alivio en los Mercados: el precio del petróleo crudo cayó con fuerza tras el anuncio del freno de los ataques de EEUU a Irán. Foto: Proactive Investors

Trump: “Diálogo profundo, detallado y constructivo” con Irán

El presidente estadounidense anunció este lunes que ha ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras “conversaciones productivas” entre EE.UU. e Irán para la resolución de las hostilidades.

El líder republicano señaló en su red, Truth Social, que los dos países han mantenido en los últimos dos días “conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total” de sus hostilidades en Oriente Medio.

Basándose en el carácter y el tono de ese diálogo “profundo, detallado y constructivo”, que dijo que continuará a lo largo de la semana, apuntó que ha ordenado al Departamento de Guerra dicha paralización de los ataques a la infraestructura energética iraní. Su orden se mantendrá dependiendo “del éxito de las reuniones y discusiones en curso”, recalcó el presidente.

El mensaje de Trump tiene lugar después de que amenazara a Irán con nuevos ataques si no abría “totalmente” el estrecho de Ormuz y de que, según informaron el domingo medios iraníes, Teherán avisara de que atacará infraestructura energética de Estados Unidos si sus centrales eléctricas son bombardeadas.

Estados Unidos e Israel emprendieron el pasado 28 de febrero su ofensiva contra Irán, cuya represalia se ha extendido a aliados de ambos en la región.