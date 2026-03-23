Donald Trump. Foto: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que ha ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras “conversaciones productivas” entre EE.UU. e Irán para la resolución de las hostilidades.

El anuncio del mandatario republicano viene a colocar un poco de tregua en un conflicto que parecía escalar cada vez más desde que comenzó con los primeros bombardeos el pasado sábado 28 de febrero.

En esa oportunidad, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Teherán en donde acabaron con la vida del ayatolá y líder supremo de la nación persa, Alí Jamenei, lo que generó que Irán reaccionara con ataques misilísticos contra varios países de la región aliados a Washington y Tel Aviv.

El desarrollo del conflicto también generó fuego cruzado entre Irán, EE.UU. e Israel, donde las infraestructuras claves de los países del Golfo Pérsico comenzaron a ser los objetivos para generar un desgaste en el enemigo.

Por ello, el anuncio de Trump de no bombardear las centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes pasa a ser un momento clave en el conflicto.

Trump: “Diálogo profundo, detallado y constructivo” con Irán

Trump, basándose en el carácter y el tono de ese diálogo “profundo, detallado y constructivo”, que dijo que continuará a lo largo de la semana, señaló que le ha ordenado al Departamento de Guerra la suspensión de los ataques.

Sin embargo, aclaró que su orden se mantendrá dependiendo “del éxito de las reuniones y discusiones en curso”.

Donald Trump reconoció haber tenido un diálogo “profundo, detallado y constructivo” con Irán. Foto: REUTERS

El mensaje de Trump tiene lugar después de que amenazara a Irán con nuevos ataques si no abría “totalmente” el estrecho de Ormuz y de que, según informaron el domingo medios iraníes, Teherán avisara de que atacará infraestructura energética de Estados Unidos si sus centrales eléctricas son bombardeadas.