La primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Foto: REUTERS

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, perdió el referéndum al que ha sometido su reforma judicial por más de 54% de los electores, cuando llevan más de dos tercios del escrutinio de los votos.

Según datos del Ministerio del Interior, el “sí” a la reforma obtuvo un respaldo del 45,98% de los italianos, frente al 54,02% del “no”.

Destacados miembros de la oposición, como el líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, ya celebraron el resultado: “Lo hemos conseguido. Viva la Constitución”, escribió en la red social X.

Duro golpe para Giorgia Meloni. Foto: REUTERS

“El resultado me parece claro: hemos tenido una grandísima participación democrática y una clara y sonora victoria del ‘no’”, declaró el ex primer ministro en una rueda de prensa.

Qué propone la reforma judicial de Meloni

Esta reforma era el gran proyecto de la legislatura para Meloni y, si bien fue aprobada por el Parlamento el pasado octubre, al tratarse de una reforma constitucional que no logró al menos dos tercios de los votos necesitaba ser avalada en esta consulta popular.

Entre otras cosas, pretendía separar las carreras de jueces y fiscales, actualmente englobados en Italia bajo la denominación de “magistrados”, y dividir en dos el Consejo Superior de la Magistratura, el órgano de autogobierno del poder judicial, estableciendo el sorteo como método de elección de sus miembros.

Meloni desvinculó desvinculado su futuro político al resultado del referéndum y agotará la legislatura en 2027, pero la oposición ahora lo planteó como un plebiscito contra su gestión. “Este es un aviso a este Gobierno, una advertencia política muy fuerte”, advirtió Conte.

Este resultado es la primera gran derrota de Meloni desde que llegó al poder en octubre de 2022, ganando las elecciones con una coalición con la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y la “berlusconiana” Forza Italia de Antonio Tajani.

Meloni aseguró que “seguirá adelante”

Meloni aseguró que “seguirá adelante” pese a haber perdido el referéndum de su reforma judicial y lamentó la “ocasión perdida” para modernizar el país.

“Los italianos han decidido y nosotros respetaremos esta decisión. Seguiremos adelante, como siempre hemos hecho, con responsabilidad, determinación y respeto al pueblo italiano y a Italia”, dijo Meloni en un video publicado en su cuenta de la red social X.

El mensaje de Giorgia Meloni.

La mandataria subrayó que su Ejecutivo “cumplió con lo prometido” al tramitar una reforma de la Justicia que formaba parte de su programa electoral.

Asimismo, defendió que su formación sostuvo la propuesta “hasta el final” para, posteriormente, dejar la última palabra en manos de la ciudadanía: “Nuestra soberanía pertenece al pueblo y los italianos hoy se han expresado con claridad”, añadió.

A pesar del revés en las urnas, Meloni descartó que el resultado condicione la estabilidad de su gabinete, aunque admitió su “pesar” por la “oportunidad perdida de modernizar Italia”.

“Esto no cambia nuestro compromiso de seguir trabajando con seriedad y determinación por el bien de la nación y para honrar el mandato que nos ha sido confiado”, apuntó.