Jorge Castro en Canal 26: a tres años de su mandato, el balance del liderazgo de Giorgia Meloni en Italia

El especialista analizó la situación política de Italia al cumplirse tres años del mandato de la líder italiana. Escuchalo en la nota.

Jorge Castro sobre el balance del mandato de Giorgia Meloni en Italia. Foto: Captura de video.

El analista internacional Jorge Castro sigue aportando su fina mirada acerca de los temas más importantes que se producen alrededor del planeta en el programa 26 PM, por la pantalla de Canal 26.

En este caso, Castro analizó la situación de Giorgia Meloni a tres años del inicio de su mandato en Italia.

“Es uno de los períodos más extensos de la historia de Italia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y al mismo tiempo, es la primera vez que una mujer se encuentra a cargo de la titularidad del poder ejecutivo de la península italiana”, inició.

“Esto indica ciertamente que estamos ante una figura excepcional, que tiene un control prácticamente absoluto de la coalición gobernante, la cual es una coalición en la que hay partidos de derecha y centroderecha y también al mismo tiempo uno o dos de extrema derecha", continuó.

Giorgia Meloni. Foto: Reuters/Remo Casilli

“Georgia Meloni ha realizado varias reformas económicas, reduciendo impuestos y disminuyendo, drásticamente, el nivel de inflación. Esto hace que Italia se haya convertido, en los últimos 2 años, en un centro de atracción de de capitales provenientes de toda Europa”, aseguró el analista.

“Esto ha aumentado el nivel de productividad de la economía italiana en lo que se refiere, sobre todo, a la manufactura y la industria del norte de la península. Lo que hay que tener siempre presente es que Italia es la segunda nación manufacturera de Europa después de Alemania, por encima de Francia y de Holanda”, cerró.