Conmemoración del Día del Mar en Bolivia. Foto: EFE

Durante la conmemoración del Día del Mar, Bolivia llamó a mirar al futuro, en medio de los acercamientos con el nuevo Gobierno de Chile sin abandonar la histórica reivindicación marítima.

Cada 23 de marzo, el país vecino conmemora la pérdida de su litoral ante Chile con un homenaje a Eduardo Abaroa, el héroe de la defensa del territorio costero en la llamada guerra del Pacífico.

Conmemoración del Día del Mar en Bolivia. Foto: EFE

Bolivia perdió su salida al mar tras la guerra con Chile en 1879, y en 2018 la Corte Internacional de Justicia determinó que Santiago no tiene obligación legal de negociar ese acceso, en un diferendo que mantiene a ambos países sin relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un breve periodo entre 1975 y 1978.

En ese contexto, el Gobierno boliviano busca potenciar su acceso a mercados internacionales a través de rutas fluviales y alianzas regionales.

Conmemoración del Día del Mar en Bolivia. Foto: EFE

Como cada 23 de marzo, Bolivia realizó desfiles militares para reivindicar su demanda marítima. El comandante de la Armada, contralmirante Ernesto Alfaro, destacó el nuevo enfoque institucional hacia una estrategia fluvio-marítima.

“Y es precisamente en este espacio ribereño de la Armada Boliviana que celebraremos un Día del Mar cambiando el enfoque tradicional por uno nuevo, optimista con visión de futuro”, afirmó.