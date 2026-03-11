El presidente de Argentina saludó al nuevo mandatario chileno y presenció su asunción. Foto: EFE

Javier Milei llegó en la noche del martes 10 de marzor desde Estados Unidos a Chile para presenciar la asunción de José Antonio Kast, el presidente electo del país trasandino. El jefe de Estado argentino estuvo abocado a su gira internacional con reuniones, conferencias y discursos y volverá al país este mismo miércoles.

El acto formal comenzó eh horas del mediodía en el Congreso de Valparaíso y posteriormente, Milei viajará a Buenos Aires, donde arribará alrededor de las 17. Sin embargo, el líder de La Libertad Avanza volverá a tomar el avión pocos días después, dado que participará del Foro Económico de Madrid en España el próximo sábado 16 de marzo.

De izquierda a derecha: José Antonio Kast; su esposa María Pía Adriasola; la secretaria general de la Presidencia de la Nación Argentina, Karina Milei; y el presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: EFE

Autoridades de Chile y visitantes ilustres de todo el mundo presenciaron el traspaso del mando y la banda presidencial de Gabriel Boric, presidente saliente. Tras las actividades protocolares, se cantó el himno y los presentes le tributaron un cerrado aplauso.

El trasfondo de la asunción de Kast como nuevo presidente de Chile

La ceremonia oficial de asunción reflejó las complejidades políticas que marcarán la gestión entrante: José Antonio Kast incluyó en su lista de invitados al senador brasileño Flavio Bolsonaro, figura central de la oposición a Lula da Silva y posible rival presidencial para las elecciones de este 2026. Esta invitación motivó que el Palacio del Planalto confirmara la ausencia del mandatario brasileño, quien enviará en su representación al canciller Mauro Vieyra.

El episodio guarda similitudes con lo ocurrido en diciembre de 2023 durante la asunción de Javier Milei, quien invitó a Eduardo Bolsonaro. Aquel antecedente prefiguró una relación distante entre los mandatarios de Argentina y Brasil: tras más de dos años de gestión compartida, aún no concretaron una reunión bilateral y sus contactos se limitan a breves saludos protocolares en foros internacionales.

Gabriel Boric le entregó el mando en el acto realizado en el Congreso de Valparaíso. Foto: EFE

El evento contó con la participación de más de 200 legisladores que acaban de prestar juramento, además de miembros de la Corte Suprema, las cúpulas de las Fuerzas Armadas y dirigentes partidarios. Entre las figuras internacionales que confirmaron su asistencia se encontraron los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Luis Arce; y sus pares de Ecuador, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, el acto estuvo marcado por ausencias de peso, como los de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio; y el mencionado presidente de Brasil, Lula da Silva.

Cómo fue la agenda de Milei en Estados Unidos

Javier Milei realizó una gira por Estados Unidos en la que se reunió con Donald Trump y otros presidentes aliados, dio charlas en distintas ocasiones e inauguró la "Argentina Week", el evento cuyo objetivo fue atraer inversiones al país.