Edificio de 15 pisos en China. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Una numerosa familia de China encontró la solución para no separarse y mantenerse todos unidos: construir un edificio de 15 pisos donde más de 100 personas pueden vivir bajo el mismo techo. Se trata de la familia Zhu, quienes eligieron la aldea de Zhuyuan, ciudad de Quanzhou, para llevar a cabo el novedoso proyecto.

Un hito urbanístico sin precedentes: la historia que comenzó con la necesidad habitacional de más de 100 personas

Todo surgió porque la casa original ya no era suficiente para todos y los espacios para los niños eran tan pequeños que solo podían hacer la tarea. Con el tiempo lograron juntar el dinero y hacer el edificio de 15 pisos, ya que fueron muchas ramas de la misma familia que se han ido sumando.

Según contó el Sr. Zhu, principal impulsor del proyecto, la construcción del edificio empezó en el 2016 y en la actualidad viven 4 generaciones.

Si bien la mayoría de los jóvenes trabajan afuera y están todo el día fuera de su hogar, cerca de 30 residentes, principalmente mayores y niños, viven ahí durante la semana. Cuando llegan eventos especiales, como el Año Nuevo Lunar, la estructura se llena de vida con la reunión de todos los familiares, según el periódico tailandés Khaosod.

Edificio de 15 pisos en China. Foto: captura video.

¿Cómo es el edificio familiar que se construyó en China?

El gran edificio está construido sobre un terreno de más de 400 metros cuadrados y tiene dos subsuelos y un ascensor. En cada piso hay dos habitaciones de aproximadamente 200 metros cuadrados, mientras que los subsuelos se usan para estacionar autos y guardar bicicletas eléctricas.

La planta baja, que al principio iba a estar destinada a locales comerciales, hoy se utiliza como depósito de alimentos y también como espacio de juegos para los chicos de la familia. No hay expensas fijas: los gastos comunes se organizan entre todos los integrantes de la familia, que acuerdan cómo repartirlos.

Desde el segundo hasta el duodécimo piso están las viviendas familiares, con un total de 22 departamentos muy amplios. Las decisiones sobre el uso de los espacios compartidos y el mantenimiento del ascensor se resuelven en reuniones familiares, sin administradores externos.

Edificio de 15 pisos en China. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

La convivencia se sostiene en la organización, el respeto y las tradiciones familiares, que ayudan a resolver cualquier inconveniente cotidiano. Además, las autoridades locales explicaron que hoy ya no se pueden levantar construcciones de este tipo, porque la normativa actual limita la altura de las casas autoconstruidas en esa zona.

¿Qué desafíos legales enfrentó la familia china?

La legislación de la aldea de Zhuyuan, donde se construyó el edificio, cambió años después, exactamente en abril del 2023. Desde ese momento, las casas autoconstruidas no pueden superar las tres plantas ni los 15,5 metros de altura. La construcción de la familia Zhu quedó como una “edición limitada” de la zona. Esta restricción tiene el objetivo de evitar problemas de seguridad y controlar el desarrollo urbano, por lo que edificios similares difícilmente volverán a existir.

Este modelo, complicado de replicar en la actualidad, resalta lo importante que es en la vida de algunas familias la vida frente a la tendencia de vivir cada vez en sitios más pequeños y separados Para ellos, la estructura no es un simple techo compartido, sino que también significa un espacio donde abunda el respeto y la unión familiar.