Israel Katz, ministro de Exteriores de Israel. Foto: REUTERS

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo este martes que Israel controlará el sur del Líbano “hasta el río Litani”, lo que equivale a alrededor de un 8 % de la extensión de este país.

“Al finalizar la operación, las Fuerzas de Defensa de Israel establecerán una zona de seguridad dentro del Líbano —una línea defensiva contra misiles antitanque— y tomarán el control de seguridad de toda el área hasta el Litani”, detalló Katz.

La llegada de tropas estadounidenses a Medio Oriente por el conflicto entre Israel e Irán. Foto: Reuters (Toby Shepheard)

Además, el ministro reiteró que los cientos de miles de desplazados del sur no podrán regresar a sus casas “hasta que se garantice la seguridad” de los habitantes del norte de Israel y que “todas las viviendas en las aldeas cercanas a la frontera” serán demolidas siguiendo el modelo gazatí.

En concreto, Katz dijo que el ‘modus operandi’ será el mismo que el aplicado en las urbes de Rafah y Beit Hanún, extremo sur y norte respectivamente, arrasadas por Israel en estos dos años de ofensiva por tierra, mar y aire. Ambas permanecen ahora bajo su control militar.

“Estamos decididos a separar al Líbano de la influencia iraní, a erradicar la amenaza que representa Hizbulá y a cambiar definitivamente la situación en el Líbano con una presencia de seguridad”, añadió el ministro, al igual que “en Siria y Gaza”.

Israel impidió que se celebre la misa del Domingo de Ramos en la Basílica del Santo Sepulcro: la explicación de Benjamín Netanyahu

La Policía de Israel impidió el paso a la iglesia del Santo Sepulcro, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, al cardenal Pierbattista Pizzaballa cuando se dirigía a oficiar la misa del Domingo de Ramos.

Así lo denunció el Patriarcado Latino de Jerusalén mediante un comunicado: “Por primera vez en siglos, se impidió a los jefes de la Iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro”.

Los agentes detuvieron a Pizzaballa, jefe de la Iglesia católica en Tierra Santa, junto al Custodio de Tierra Santa, Francesco Ielpo, cuando iban de camino al Santo Sepulcro “de forma privada y sin ningún rastro de procesión o acto ceremonial”.

La Policía de Israel impidió el paso a la iglesia del Santo Sepulcro al cardenal Pierbattista Pizzaballa cuando se dirigía a oficiar la misa del Domingo de Ramos. Foto: REUTERS

La situación se produce en medio de la guerra de Israel y Estados Unidos con Irán, por la que las autoridades israelíes mantienen clausurados los lugares santos de la Ciudad Vieja de Jerusalén (el complejo de la Mezquita de Al Aqsa, el Muro de las Lamentaciones y el Santo Sepulcro).

También en este contexto, se suspendió la tradicional procesión del Domingo de Ramos desde el Monte de los Olivos, ante la limitación por Israel de las reuniones en el país a menos de 50 personas.

“Este incidente constituye un grave precedente y supone un desprecio hacia la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, tienen la mirada puesta en Jerusalén”, continúa el comunicado difundido por el Patriarcado Latino.

El Patriarcado clasificó la decisión como una medida “manifiestamente irrazonable y gravemente desproporcionada”, además de “viciada por consideraciones indebidas” que se desvía de los principios de libertad de culto.

La institución había tomado antes de este incidente las medidas necesarias de cara a las restricciones vigentes, como cancelar los encuentros públicos y preparar los recursos para retransmitir por internet las celebraciones de la Semana Santa.

Netanyahu explicó el motivo del bloqueo al patriarca latino en Jerusalén

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se hizo eco de lo sucedido y afirmó que la cancelación de la misa del Domingo de Ramos fue por motivos de seguridad.

“Hoy, con una especial preocupación por su seguridad, la Policía de Jerusalén evitó al patriarca latino, cardenal Pizzaballa, celebrar misa esta mañana en la iglesia del Santo Sepulcro. De nuevo, no hubo mala intención alguna”, afirmó la oficina de Netanyahu en un comunicado difundido en la red social X.

El primer ministro aseguró que las “fuerzas de seguridad israelíes están elaborando un plan para que los líderes eclesiásticos puedan celebrar sus oficios en el lugar sagrado durante los próximos días”.

Foto de archivo del 2 de febrero de 2026 del primer ministro de Israel pronunciando un discurso en Jerusalén. Foto: EFE

En el comunicado, la oficina de Netanyahu recordó que los lugares sagrados de la Ciudad Vieja de Jerusalén (la Explanada de las Mezquitas, para los musulmanes; el Muro de las Lamentaciones, para los judíos, y el Santo Sepulcro, en el caso de los cristianos) permanecen cerrados a causa de la guerra con Irán.

Según Netanyahu, Teherán atacó “repetidamente” los lugares sagrados de las tres religiones monoteísticas, aludiendo a la caída de restos de la intercepción de un misil en el barrio judío de la medina, a escasos 400 metros de la Explanada de las Mezquitas o el muro de las lamentaciones.

Sin embargo, no existen indicios hasta el momento de que estos lugares (entre ellos la Explanada de las Mezquitas, el tercer lugar más sagrado del islam) fueran el objetivo específico de los misiles disparados por la República Islámica de Irán.