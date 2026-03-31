Aeródromo de Puerto Argentino. Foto: Generada con Gemini IA

El Reino Unido decidió invertir 1,5 millones de libras (casi 2 millones de dólares) en la remodelación del aeródromo de Puerto Argentino, situación que vuelve a poner el foco sobre una infraestructura clave en las Islas Malvinas.

Este proyecto es impulsado a través de la empresa Adderstone Construction Ltd y contempla la reconstrucción del hangar del Servicio de Aviación del Gobierno de las Islas (FIGAS), con el fin de mejorar la operatividad aérea en el archipiélago.

Inversión clave en el aeródromo de Puerto Argentino. Foto: Agenda Malvinas.

Más allá de su dimensión técnica, esta iniciativa también tiene implicancias históricas y geopolíticas, ya que el aeródromo fue protagonista tanto de la cooperación entre Argentina y las islas en la década del ’70 como del conflicto de la guerra de 1982.

¿En qué consiste la remodelación del aeródromo de Puerto Argentino?

En el proyecto actual, el foco está puesto en la revisión y reconstrucción del hangar de aeronaves utilizado por FIGAS, el sistema de transporte aéreo interno que conecta a las distintas islas del archipiélago. La inversión, estimada en 1,5 millones de libras esterlinas (casi 2 millones de dólares), es financiada por el gobierno británico local y ejecutada por la firma Adderstone Construction.

La obra incluye la incorporación de acero estructural proveniente del noreste de Inglaterra, específicamente de Sunderland, y busca modernizar una instalación clave para garantizar la continuidad operativa del servicio aéreo.

A su vez, directivos de la empresa se encuentran radicados en las islas para supervisar el desarrollo del proyecto y fortalecer la presencia de la compañía en la región.

¿Para qué se utilizará el renovado aeródromo?

El principal fin de la remodelación es optimizar el servicio de taxi aéreo que presta FIGAS. Este sistema permite el traslado de pasajeros, suministros y servicios esenciales entre las distintas islas, muchas de las cuales no cuentan con conexiones terrestres o marítimas regulares.

Con esta modernización del hangar, lo que se busca es mejorar el mantenimiento de las aeronaves, aumentar la eficiencia operativa y garantizar la seguridad de los vuelos. Por supuesto, todo esto tiene implicancias económicas clave, como en la pesca, el turismo y la administración local.

Desde la perspectiva británica, la inversión forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la autosuficiencia del enclave y actualizar su infraestructura crítica. En este contexto, el aeródromo cumple un rol central como nodo de transporte y soporte operativo.

¿Qué rol clave tuvo el aeródromo de Puerto Argentino en la década del ’70 y en la Guerra de Malvinas?

El aeródromo de Puerto Argentino no siempre tuvo el mismo significado. En la década del ’70, fue símbolo de cooperación entre Argentina y los habitantes de las islas. Tras la Resolución 2065 de las Naciones Unidas, Argentina impulsó una política de acercamiento que incluyó la construcción y mejora de esta pista aérea.

Entre 1972 y 1982, el aeródromo funcionó como un puente entre el continente y las islas, facilitando traslados sanitarios, acceso a educación, provisión de combustible y abastecimiento general. Empresas estatales argentinas y organismos públicos desempeñaron un papel fundamental en este proceso de integración.

Este aeródromo fue clave durante la Guerra de Malvinas. Foto: Archivo

Pero durante la Guerra de Malvinas de 1982, este mismo aeródromo adoptó una dimensión estratégica militar. Se convirtió en una base aérea clave para las fuerzas argentinas, permitiendo sostener operaciones logísticas y resistir los ataques británicos en el marco del conflicto.

Esta dualidad -de símbolo de cooperación a enclave militar- marca la relevancia histórica del lugar. Hoy, con la nueva inversión británica, el aeródromo vuelve a resignificarse, esta vez como parte de una estrategia de modernización que también reaviva el debate sobre la soberanía en las islas.