Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Evan Vucci)

El presidente de Donald Trump afirmó este martes que Estados Unidos prevé retirarse de Irán en “dos o tres semanas”, al sostener que las recientes operaciones militares ya habrían alcanzado los objetivos planteados por Washington.

“Yo diría que en unas dos semanas, tal vez dos o tres, nos iremos, porque no hay razón para que estemos haciendo esto”, respondió el mandatario al ser consultado sobre la situación del conflicto en Medio Oriente.

Además, Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses golpearon con fuerza infraestructura militar iraní. “Anoche destruimos una gran cantidad de instalaciones de fabricación de misiles. Los golpeamos muy duro”, detalló para justificar que, según su evaluación, la mayoría de los objetivos militares ya estarían cumplidos.

El presidente también sostuvo que aún es posible alcanzar un acuerdo antes de la retirada, aunque relativizó su importancia. Según analizó, los daños causados a la infraestructura militar iraní implicarían que al país le tomará “entre 15 y 20 años reconstruir” lo destruido.

El punto de vista de Trump sobre el conflicto en el estrecho de Ormuz

Consultado posteriormente sobre la situación en el estrecho de Ormuz, Trump indicó que la seguridad en la zona dejaría de ser responsabilidad de Estados Unidos y que otros países deberían encargarse de la navegación y el abastecimiento energético. “Francia, China y otros países podrán abastecer sus barcos y arreglárselas por sí mismos”, señaló.

Donald Trump subrayó que Francia y China deberían encargarse de la navegación y el abastecimiento energético. Foto: Reuters

Un día antes, el mandatario había instado a los países que no participaron en la ofensiva militar contra Irán a que actúen con “coraje” y asuman el control de la ruta marítima. “Lo más complicado ya está hecho. Vayan por su petróleo”, escribió en la red social Truth Social.

Irán restringió el tránsito por el estrecho de Ormuz

En medio del conflicto, Irán restringió el tránsito por el estrecho de Ormuz mediante ataques a petroleros y permitiendo solo el paso limitado de algunos buques cisterna cerca de sus costas, en una estrategia para ejercer presión económica global.

Irán restringió el tránsito por el estrecho de Ormuz mediante ataques a petroleros. Foto: REUTERS

En ese contexto, un petrolero kuwaití fue alcanzado por un proyectil lanzado desde territorio iraní durante la madrugada del martes mientras se encontraba en el puerto de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, según informó la Corporación Petrolera de Kuwait.