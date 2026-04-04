Captura del vídeo difundido por la Agencia Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria, que muestra lo que el medio identifica como restos del caza estadounidense F-15E derribado en el sur de Irán. Foto: EFE

En la tarde de este viernes, un caza F-15E fue alcanzado por artillería de Irán, lo que provocó el colapso de la aeronave en la que viajaban dos pilotos estadounidenses. Uno de ellos fue rescatado de inmediato, pero el otro permanece en condición de desaparecido y las fuerzas militares de Irán reclaman una recompensa para liberarlo con vida.

Por ello se produce una carrera contrarreloj para dar con este soldado americano, donde cada minuto es importante y puede ser decisivo para que no se produzca un desenlace fatal. Cabe recordar que el caza estadounidense fue derribado mientras sobrevolaba el Golfo Pérsico e Irán.

Incluso, desde las televisoras oficiales de Irán instan a la población a “capturar al piloto con vida”, al tiempo que el régimen islamista ofrece una recompensa monetaria por él.

Restos del caza estadounidense derribado en Irán. Foto: NA

La trama se complejiza aún más, dado que un avión Warthog A-10 de EE.UU., que tenía como misión la búsqueda y el rescate del piloto en cuestión, fue atacado, lo que generó que su piloto deba eyectarse y cayó sobre el Golfo Pérsico. Afortunadamente para él, fue rescatado, según relató la cadena CBS.

Hay que tener en cuenta que estos sucesos pueden marcar un antes y un después en la guerra en Medio Oriente porque, desde que comenzó el conflicto, es la primera vez que Irán derriba aviones de los Estados Unidos.

La burla de Irán contra Estados Unidos

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, fue tajante y elocuente a la hora de burlarse de la Administración del presidente Donald Trump, al referirse a la situación actual del piloto desaparecido y del derribo del avión caza.

“Tras derrotar a Irán 37 veces seguidas, esta brillante guerra sin estrategia que iniciaron ha pasado de ser un ‘cambio de régimen’ a un simple ‘¿alguien puede encontrar a nuestros pilotos? ¿Por favor?’”, se puede leer en una publicación hecha en la cuenta de Ghalibaf.

Donald Trump sigue sosteniendo que está en negociaciones de tregua con Irán. Foto: REUTERS

Pese a esto, el presidente Trump afirmó que esta situación del avión bombardeado y la desaparición del piloto no afectarían las supuestas negociaciones que su Administración estaría llevando a cabo con la nación islamista en pos de alcanzar una tregua en Medio Oriente.