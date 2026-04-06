otografía de archivo de la refinería petroquímica de Asaluyeh en las inmediaciones del yacimiento de gas de South Pars, cerca del puerto de Assalouyeh, en el sur de Irán. Foto: EFE

Irán advirtió este lunes que ha comenzado “un efecto dominó de fuego” que nadie puede detener tras los ataques de Israel contra las principales instalaciones petroquímicas del país, a lo que aseguró responder con ataques contra Israel, Emiratos árabes Unidos y Kuwait.

“Ahora ha comenzado un efecto dominó de fuego que nadie, excepto Irán, puede detener: Haifa (Israel), Fuyaira (Emiratos), Shuaiba (Kuwait) y…”, aseguró el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní, a través de la red social UpScrolled.

El humo y las llamas se elevan desde el yacimiento de gas de South Pars, en Asaluyeh. Foto: via REUTERS

Israel atacó la principal planta petroquímica de Irán

La advertencia llegó después de que dos plantas petroquímicas del complejo Pars Sur, que alberga las mayores reservas mundiales de gas natural, fueran alcanzadas por bombardeos israelíes.

La Compañía Nacional de Industrias Petroquímicas de Irán aseguró que la situación en este complejo está bajo control y que se están evaluando los aspectos técnicos y el alcance de los daños.

Irán ha respondido hasta ahora con reciprocidad a los ataques contra sus infraestructuras civiles e industriales, golpeando instalaciones en territorio israelí y aquellas vinculadas a Estados Unidos en países de Oriente Medio.

Murió el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, tras un ataque de EE.UU e Israel

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este lunes la muerte en un ataque de su jefe de Inteligencia, Majid Khademi, tal como había informado anteriormente Israel, en el más reciente asesinato de un alto cargo de la República Islámica en la guerra.

“El destacado y respetado jefe de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria ha alcanzado el elevado honor del martirio (muerte)”, informó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La Guardia Revolucionaria iraní confirma la muerte de su jefe de Inteligencia en ataque Foto: EFE

Khademi, quien ostentaba el cargo de general de división, fue nombrado responsable de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en junio de 2025, tras la muerte de su predecesor Mohamad Kazemi en el conflicto del año pasado con Israel.

Poco antes de la confirmación iraní, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había anunciado la muerte en uno de sus ataques contra Teherán, asegurando que se trataba de “uno de los tres altos mandos de la organización”.