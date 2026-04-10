El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, intervendrá como mediador entre Estados Unidos e Irán.

Estados Unidos e Irán prevén conversaciones en Islamabad con la mediación de Pakistán. Ante ello, el primer ministro Shehbaz Sharif, se dirigió a la nación en un discurso televisado este viernes donde afirmó: “Este es un momento decisivo”.

El funcionario destacó estas conversaciones como “oportunidad clave” para la paz y la reducción de tensiones internacionales. Pidió a la población que rece por el éxito del diálogo y subrayó el rol central de su país en facilitar el entendimiento entre ambos bandos. Por su parte, Estados Unidos se presentó a disposición a dialogar si Irán actúa “de buena fe”.

Donald Trump junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. Foto: REUTERS

“Les pido a todos ustedes que recen para que estas conversaciones sean exitosas, para que se salven innumerables vidas y para que el mundo conozca la paz”, aseveró de acuerdo al reporte de la cadena CNN. Sharif elogió al Jefe de Estado Mayor paquistaní Asim Munir, un estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, y al ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, por haber “extinguido las llamas de la guerra”.

El primer ministro añadió que mañana, “si Dios quiere”, representantes de los liderazgos tanto de Estados Unidos como de Irán estarán presentes en Pakistán para las negociaciones.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. Foto: Reuters (Saudi Press Agency)

“El liderazgo paquistaní se asegurará de que estas conversaciones sean exitosas, dedicando a ello sus mejores esfuerzos”, afirmó Sharif. “Todo está en manos de Dios”, agregó.

Esta mañana, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, abordó un avión con destino a las negociaciones en Pakistán, expresando que esperaba “con gran interés” el inicio de las conversaciones.

“Tal como dijo el presidente de los Estados Unidos”, comentó Vance a los periodistas, “si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros estamos, sin duda alguna, dispuestos a tenderles la mano”.