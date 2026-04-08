Pakistán, mediador en la guerra con Irán. Foto: Canal 26

Pakistán se consolidó este martes como un actor diplomático central en la crisis más grave de los últimos años en Medio Oriente, al mediar entre Irán y Estados Unidos y facilitar un alto el fuego bilateral de dos semanas que evitó una escalada militar de consecuencias imprevisibles a nivel global.

El anuncio fue realizado por el presidente estadounidense, Donald Trump, horas antes de que venciera un ultimátum que contemplaba ataques masivos contra infraestructura iraní. Según confirmó el propio mandatario, la decisión de suspender las operaciones militares respondió a gestiones directas del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y del jefe del Estado Mayor del Ejército, Asim Munir, quienes actuaron como canal diplomático entre Washington y Teherán.

La tregua está condicionada a la apertura “completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del comercio mundial de petróleo, y representa el primer freno formal a un conflicto que ya llevaba más de cinco semanas de ataques cruzados y severo impacto en los mercados energéticos.

Desde Teherán, fuentes diplomáticas reconocieron el rol de Islamabad. El embajador iraní en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, calificó los esfuerzos paquistaníes como “positivos y productivos” y aseguró que la mediación había alcanzado una fase crítica y sensible, abriendo la puerta a negociaciones más amplias.

Pakistán no solo logró contener una posible ofensiva inmediata, sino que también propuso que las futuras conversaciones de paz se desarrollen en Islamabad, posicionándose como anfitrión de un eventual acuerdo duradero entre ambas potencias. Por ahora, la mediación paquistaní logró lo más urgente: ganar tiempo para la diplomacia y frenar una guerra abierta que amenazaba con extenderse a toda la región.

Asim Munir, el general que convirtió a Pakistán en un puente diplomático

En el reciente giro diplomático que permitió frenar -al menos de forma temporal- la escalada militar entre Irán y Estados Unidos, una figura clave emergió desde Islamabad: el general Asim Munir, jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán. Su intervención, silenciosa pero decisiva, fue determinante para posicionar al país como mediador confiable en uno de los conflictos más delicados del escenario internacional actual.

Munir, el oficial militar de mayor rango del país, lideró junto al primer ministro Shehbaz Sharif una intensa ronda de gestiones de alto nivel que incluyó contactos directos con la Casa Blanca, el Pentágono y autoridades iraníes. De acuerdo con fuentes diplomáticas y declaraciones públicas del propio Trump, fue el jefe del Ejército paquistaní quien actuó como canal directo y creíble para transmitir propuestas, reducir tensiones y ganar tiempo para la negociación.

El papel de Munir no resulta casual. En Pakistán, las Fuerzas Armadas -y en particular su comandante- tienen un peso histórico en la política exterior y en los asuntos estratégicos. El militar capitalizó esa autoridad institucional para dialogar sin intermediarios con Washington, al tiempo que conservó la confianza de Teherán, un equilibrio poco frecuente en la región. Su capacidad para hablar “de igual a igual” con ambos gobiernos fue clave para que prosperara la propuesta de un alto el fuego de dos semanas y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

La importancia de Asim Munir (izquierda), en la tregua entre Irán y EEUU. Foto: via REUTERS

Fuentes cercanas a la mediación señalan que Munir mantuvo conversaciones directas con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y con enviados especiales de la Casa Blanca, mientras coordinaba mensajes con el liderazgo político y militar iraní. Esa diplomacia de uniforme, discreta pero firme, permitió destrabar un escenario que horas antes se encaminaba a una escalada bélica de consecuencias imprevisibles.

La figura del jefe del Ejército también fue central en el mensaje regional. Munir dejó en claro que Pakistán no deseaba una ampliación del conflicto y que una guerra abierta en Medio Oriente tendría impactos directos sobre la seguridad energética, la estabilidad política y la economía del sur de Asia. En ese marco, su rol fue tanto diplomático como preventivo: evitar que Pakistán quedara atrapado en un conflicto entre aliados y vecinos.

El resultado fue claro: Pakistán pasó de ser un actor periférico a convertirse en interlocutor central entre dos enemigos declarados. Y en ese movimiento, Asim Munir consolidó su perfil como uno de los militares con mayor peso político y diplomático, capaz de proyectar la influencia de su país más allá de sus fronteras.

Cómo es Pakistán, el país clave en la tregua entre Irán y Estados Unidos: sus características generales

Más allá de su reciente rol como mediador entre Irán y Estados Unidos, el país asiático se apoya en una serie de características estructurales que explican su creciente influencia regional.

Con más de 250 millones de habitantes, Pakistán es el quinto país más poblado del mundo, solo por detrás de China, India, Estados Unidos e Indonesia. Se trata de una sociedad marcadamente joven: una gran proporción de su población tiene menos de 30 años. Esta “ventana demográfica” ofrece un enorme potencial a futuro, aunque también supone desafíos urgentes en términos de empleo, educación, vivienda y servicios públicos. El crecimiento poblacional se mantiene alto —alrededor del 1,5 % anual— y la tasa de fecundidad supera los tres hijos por mujer, una de las más elevadas del continente asiático.

Ubicado en el sur de Asia, ocupa una posición geográfica estratégica. Limita con India, Irán, Afganistán y China, y posee salida al mar Arábigo, una vía clave para el comercio y la seguridad energética regional. Su capital es Islamabad, sede del poder político, mientras que Karachi, la ciudad más grande del país, funciona como corazón económico, financiero y portuario.

Desde el punto de vista institucional, Pakistán es una república federal, con una historia política atravesada por tensiones entre gobiernos civiles y una fuerte presencia de las Fuerzas Armadas en la vida pública. Esa influencia militar no solo marca la política interna, sino también la proyección externa del país. Pakistán es, además, una potencia nuclear declarada, un dato central para comprender su peso estratégico y su capacidad de interlocución internacional.

El rol de Pakistán como mediador entre Irán y Estados Unidos. Foto: REUTERS

En lo económico, el país presenta luces y sombras. Su Producto Bruto Interno ronda los 410.000 millones de dólares, lo que lo ubica entre las principales economías emergentes. No obstante, el ingreso per cápita sigue siendo bajo —en torno a los 1.700 dólares anuales—, reflejando desigualdades profundas y un nivel de desarrollo humano todavía limitado. Tras años de inestabilidad, alta inflación y escasez de divisas, la economía muestra signos de estabilización, con un crecimiento moderado cercano al 3 % anual.

La estructura productiva está dominada por el sector servicios, que aporta casi el 60 % del PBI. La agricultura, aunque perdió peso relativo, continúa siendo clave tanto en términos de empleo como de seguridad alimentaria, con cultivos emblemáticos como el trigo, el arroz y el algodón. La industria, por su parte, se apoya en la manufactura ligera y la construcción, con un papel sobresaliente del sector textil, principal motor de las exportaciones.

El comercio exterior sigue siendo un punto sensible. Pakistán importa mucho más de lo que exporta, especialmente energía y bienes industriales, lo que genera déficits recurrentes. En ese contexto, las remesas enviadas por millones de paquistaníes que viven en el exterior —principalmente en Medio Oriente, Europa y América del Norte— se han convertido en un pilar fundamental de la economía, representando cerca del 9 % del PBI.

El rol de Pakistán como mediador entre Irán y Estados Unidos. Foto: REUTERS

En el plano social, los avances conviven con carencias estructurales. Más del 95 % de la población tiene acceso a electricidad, pero los niveles de alfabetización y conectividad digital siguen siendo desiguales, en especial entre zonas urbanas y rurales. El Índice de Desarrollo Humano ubica al país en una franja baja, con desafíos persistentes en pobreza, salud, educación y equidad de género.

A nivel internacional, Pakistán juega en varios tableros a la vez. Mantiene una alianza estratégica con China, enmarcada en el Corredor Económico China-Pakistán, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de Asia. Al mismo tiempo, conserva vínculos históricos con Estados Unidos y relaciones estrechas con países claves de Medio Oriente, como Arabia Saudita e Irán. Esa capacidad de diálogo con actores enfrentados explica, en gran medida, su reciente protagonismo diplomático.

En síntesis, Pakistán es un país de contrastes: joven y masivo, con potencial económico pero profundas fragilidades sociales; atravesado por tensiones internas, pero con una influencia internacional que excede sus indicadores de desarrollo. Un actor complejo, indispensable para entender la dinámica política y estratégica del sur de Asia y Medio Oriente.