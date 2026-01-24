El túnel submarino más grande del mundo unirá a dos países europeos. Foto: Femern A/S

Así como España y Marruecos están impulsando activamente un proyecto para construir un túnel submarino bajo el Estrecho de Gibraltar que conectaría a Europa con África, Alemania y Dinamarca se encargan de la construcción de una arquitectura que unirá las localidades de Puttgarden (en la isla alemana de Fehmarn) y Rodby (en la isla danesa de Lolland).

El túnel de Fehmarnbelt, que apunta a estar operativo en 2029, comenzó a construirse hace cuatro años y no solo destaca porque será el túnel submarino de carretera más largo del mundo, sino porque se están utilizando técnicas de construcción completamente nuevas para darle forma.

Un túnel que marcará un antes y un después en el tránsito de Europa. Foto: Femern A/S

Normalmente, para construir túneles muy profundos y largos bajo el mar, se utiliza una tuneladora gigante. Esta máquina excava por debajo del lecho marino, en suelo estable, e instala automáticamente los anillos de hormigón armado que acaban convirtiéndose en las paredes del túnel. El túnel de Fehmarnbelt, en cambio, se está construyendo de una forma completamente nueva, al menos para un túnel submarino de tanta profundidad: mediante la técnica de túnel sumergido.

En lugar de excavar en el lecho marino, se están instalando secciones gigantes de hormigón que se fabrican en tierra firme. En total, el túnel tendrá 89 secciones, cada una de ellas con 217 metros de largo y un peso de 73.000 toneladas. Dentro de cada pieza hay dos carriles para que circulen los coches en las dos direcciones, a los que se suman dos vías de tren electrificadas y un pasillo de servicio.

Cómo es el túnel de Fehmarnbelt que unirá Dinamarca y Alemania

En total, el túnel tendrá una longitud de 18 kilómetros, por lo que será el túnel submarino más largo del mundo y se está construyendo a 40 metros de profundidad. Para llevar a cabo esta estructura, que permitirá completar en 10 minutos en coche o siete minutos en tren un trayecto que actualmente requiere 45 minutos en ferry, el costo estimado que tendrá este proyecto es de 7.000 millones de euros.

El proyecto es financiado principalmente por Dinamarca, con aportes de la Unión Europea a través de los fondos de la red transeuropea de transporte (TEN-T). La inversión se recuperará mediante peajes y tarifas ferroviarias.

La obra, clave para el corredor Escandinavia-Mediterráneo, busca fortalecer el comercio y la integración regional, y su puesta en marcha está prevista para finales de esta década.