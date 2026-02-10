Una isla europea se vende por 10 millones de euros:

La isla danesa Flakfortet que está a la venta. Foto: X/@CerfiaFR

Flakfortet es un enclave danés protegido como monumento histórico y una curiosa isla artificial construida entre 1910 y 1916 que ofrece una particular oportunidad para inversores de todo el mundo: está a la venta por 10 millones de euros.

La isla danesa Flakfortet que está a la venta. Foto: Visit Copenhagen.

Por supuesto, alcanzar esa cifra no es para cualquiera, pero sí representa una oportunidad inmobiliaria jugosa para quienes quieren hacer inversiones fuera de lo común, o más bien, algo exóticas.

¿Cómo es Flakfortet, la isla danesa que está a la venta?

Se ubica en el estrecho de Öresund y fue diseñada como una poderosa fortaleza militar de 30.000 m2 con el fin de proteger la entrada al puerto de Copenhague de posibles invasiones o ataques, pero que nunca llegó a utilizarse, lo que hizo que evolucionase de una base naval a un destino turístico de lujo, que cuenta con restaurantes, salas de conferencias y áreas de aventura. En sus inicios tenía una capacidad para albergar hasta a 550 soldados.

Una de las particularidades de Flakfortet es que tiene dependencia absoluta de sí misma, es decir, prescinde de abastecimiento externo gracias a su propia planta desalinizadora de agua y dos generadores Scania para su electricidad.

Además de las otras comodidades mencionadas, hoy la isla también cuenta con albergues y hasta la posibilidad de amarres para yates, lo que la convierte en un destino singular para personas acaudaladas que pueden acercarse hasta ella con sus propios medios de transporte.

Un dato curioso sobre su nombre es que está asociado al término alemán Flak, que significa artillería antiaérea, pero su nombre proviene del danés flak, que significa “banco de arena”, lo que hace referencia al arrecife Saltholmrev donde se construyó.

Ubicación estratégica entre Dinamarca y Suecia

Cuenta, a su vez, con una ubicación estratégica al estar situada entre Suecia y Dinamarca, algo que resulta vital para vigilar el canal Flinterenden.

Cabe destacar que desde 1968 esta isla abandonó su carácter belicoso (fue abandonada por Dinamarca para estos fines sin haberla utilizado en ninguna de las dos Guerras Mundiales) y en 2001 fue adquirida por la empresa sueca Malmökranen, que pagó una cifra mucho más baja de lo que se pide hoy por su venta. Una de las posibilidades de la venta sería que el Estado danés recuperase su control.

Por todo esto, Flakfortet se alza como un destino ideal y punto de encuentro para navegantes, amantes de los deportes acuáticos y turistas en general, y su futuro cercano solo podrá ser testigo de en qué se convertirá esta isla artificial enclavada entre las aguas del Mar del Norte y el Mar Báltico.