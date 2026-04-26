Evacuaron a Donald Trump tras escucharse disparos en la cena de corresponsales Foto: REUTERS

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos procedieron a la evacuación inmediata del presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, durante la tradicional cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. La medida de seguridad se activó este sábado 25 de abril luego de que se registraran fuertes estallidos en el salón y se alertara sobre un tiroteo en las cercanías del recinto.

El pánico se apoderó de los asistentes cuando el estruendo interrumpió la velada. Las grabaciones del evento mostraron a los invitados buscando refugio mientras el personal de seguridad retiraba al mandatario de la mesa principal. De acuerdo con la cadena C-Span, el caos se habría originado a partir de la irrupción de manifestantes dentro del salón, aunque la situación escaló rápidamente ya que un miembro del gabinete escuchó disparos durante el evento.

Fue detenida una persona. Foto: REUTERS

Por su parte, la agencia AFP ratificó la gravedad del incidente al confirmar que se escucharon fuertes estallidos mientras Trump se encontraba en el lugar. Tras el operativo de extracción, el Servicio Secreto emitió un breve comunicado e informó que un sospechoso fue detenido.

Luego de los momentos de extrema tensión vividos en el hotel Washington Hilton, se confirmó que el presidente de los Estados Unidos no sufrió lesiones. Por su parte, el Servicio Secreto informó que el presunto autor del tiroteo fue detenido en un operativo de seguridad que se ejecutó de inmediato.

Video: Reuters.

El incidente estalló al inicio de la gala y provocó que los invitados se refugiaran bajo las mesas. Mientras el pánico crecía, equipos tácticos con armas largas tomaron el escenario principal. Durante el caos, un miembro del gabinete reportó disparos durante el evento confirmando la gravedad de lo que hasta entonces eran solo estruendos confusos.

Una de las voces clave fue la de Erin Thiellman, una veterana militar presente en la cena, quien presenció el inicio del ataque tras abandonar momentáneamente el salón principal. Según su testimonio, escuchó tres detonaciones seguidas: “Vi a un hombre caer justo detrás de mí”, relató a Infobae. Además, aportó datos críticos sobre el armamento del atacante describiendo que “el sospechoso portaba un rifle y dos cargadores”.

Disparos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca: el operativo del Servicio Secreto que evacuó a Trump

Ante la amenaza, el Servicio Secreto selló las salidas del hotel y desplegó un masivo operativo aéreo y terrestre. Bajo custodia estricta, Trump y Melania fueron trasladados a la Casa Blanca. Del mismo modo, el vicepresidente JD Vance y el resto de los miembros del gabinete, incluidos Pete Hegseth (Defensa) y Marco Rubio (Estado), fueron evacuados de forma segura.

El Servicio Secreto confirmó que el presidente norteamericano no resultó herido. Foto: REUTERS

En tanto, un vocero de las fuerzas de seguridad ratificó la existencia de un tirador activo, aunque se mantiene el hermetismo sobre su identidad o motivaciones. Lo que es oficial es que el Servicio Secreto informó que el presunto autor fue detenido.

Esta era la primera vez que Donald Trump participaba en la cena de corresponsales durante su segundo mandato. Minutos antes de la evacuación, el mandatario había ingresado con la canción Hail to the Chief -himno personal del presidente de los Estados Unidos- para saludar a la prensa en el estrado. Sin embargo, el clima ya era complejo: cerca de 500 periodistas retirados habían exigido a la asociación una postura firme contra las políticas de prensa del Ejecutivo y un grupo de manifestantes se había congregado en las afueras del hotel poco antes de que se desatara el ataque.