Tensión en Córdoba. Foto: NA

Durante un operativo de seguridad en la provincia de Córdoba, vecinos arrojaron una granada contra efectivos policiales. El ataque motivó la intervención del Departamento de Explosivos, que llevó adelante un procedimiento en el lugar y detuvo a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad. Como consecuencia del hecho, un policía resultó herido.

Todo ocurrió este domingo, cuando efectivos policiales llevaron a cabo un importante despliegue de seguridad en la ciudad cordobesa de Villa La Lonja, donde se logró la detención de dos jóvenes, uno de ellos de 15 años, señalados como presuntos autores de distintos delitos.

Tensión en Córdoba. Video: NA.

Sin embargo, según destaca el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, en medio del procedimiento, vecinos de la zona intentaron impedir la labor policial y arrojaron una granada de mano contra el personal actuante, entre otros elementos contundentes.

Ante esta situación, se estableció un cordón preventivo y se solicitó la intervención del Departamento Explosivos, cuyos especialistas constataron que se trataba de una granada FMK-2. Los agentes expertos lograron retirar, mediante técnicas específicas, la granada, la cual luego fue trasladada a un espacio seguro. “Como consecuencia de los disturbios, un efectivo policial resultó con lesiones de carácter leve”, detallaron.

Tensión en Córdoba. Foto: NA

Cumpleaños fatal en Mendoza: fue asesinado por su vecino tras una pelea por la música fuerte

Un hombre de 40 años fue asesinado a balazos en la localidad de Perdriel, Mendoza, luego de discutir con su vecino por ruidos molestos.

El violento episodio ocurrió en la intersección de las calles Costa Flores y Thames, donde la víctima, identificada como Gerardo Mauricio Giménez, se encontraba festejando un cumpleaños.

Lo que comenzó como un reclamo por el volumen de la música escaló rápidamente hasta convertirse en un ataque armado contra la vivienda, terminando con la vida de Giménez de un disparo en el pecho. Efectivos policiales se desplazaron al lugar tras recibir reiterados llamados al 911 que alertaban sobre una ráfaga de disparos en la vía pública.

Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, el agresor habría interrumpido la celebración bajo una lluvia de insultos que derivó en un enfrentamiento fatal.

Policía de Mendoza. Foto: NA.

Por su parte, Giménez fue trasladado de urgencia al Hospital Central, pero los médicos no pudieron salvarlo debido a la gravedad de la herida de arma de fuego recibida en el sector derecho del tórax. En un rápido operativo cerrojo, la Policía logró detener al presunto homicida, un joven de 26 años que caminaba por las inmediaciones junto a una mujer y una menor de edad.

Al momento de la captura, el sospechoso —quien presentaba lesiones en el rostro— tenía en su poder un cuchillo de cocina. En la escena del crimen, los peritos de la Policía de Mendoza recolectaron vainas servidas de calibre 9 milímetros y de escopeta 12.70, evidencias que complican la situación del detenido.

La fiscalía de Luján de Cuyo, a cargo de la investigación, dispuso el traslado del agresor a la Comisaría 11°. Las autoridades confirmaron que tanto la víctima como el victimario poseían antecedentes penales previos.

Mientras se esperan los resultados finales de las pericias balísticas, el barrio permanece conmocionado por un hecho de sangre que transforma un festejo familiar en una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.