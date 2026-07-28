Videos impactantes: así fue el fuerte terremoto de 7,1 en Japón que encendió la alerta de tsunami

Terremoto en Japón Foto: -

Japón padeció un terremoto de magnitud 7,1 este martes a las 16:27, hora local, en la región de Kumamoto, al sur del país. Al momento se viven momentos de máxima tensión en el país asiático con una alerta por tsunami emitida por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) que anticipa olas de hasta un metro de altura en la costa.

El fenómeno quedó registrado en numerosos videos compartidos en redes sociales, que reflejan la intensidad del temblor. Los servicios de emergencia recibieron múltiples alertas tras el sismo, mientras que las centrales nucleares de la zona operaron sin registrar incidentes.

Uno de los registros audiovisuales permite observar el impacto del terremoto en el aeropuerto de Aso Kumamoto. Como consecuencia del sismo, las operaciones aéreas se vieron afectadas, con desvíos y cancelaciones de vuelos.

¿Qué dijo la primera ministra japonesa?

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, informó que se habían registrado varias personas heridas, aunque aclaró que todavía no se contaba con una cifra oficial. El terremoto también ocasionó el colapso de estructuras y la declaración de incendios en distintas zonas afectadas.

“Todavía estamos evaluando el alcance de las lesiones y los daños materiales, pero he sido informada de que ya hay varias personas heridas”, afirmó Takaichi. “En algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios, además rutas y puentes resultaron dañados y se derrumbaron edificios”, agregó.

Terremoto en Japón

El terremoto generó una explosión en un centro comercial

Entre 20 y 30 empleados continuaban desaparecidos tras la explosión ocurrida este martes en el centro comercial Aeon Mall Kumamoto, en la prefectura japonesa de Kumamoto, horas después de que un potente terremoto sacudiera la región, según informó la cadena pública NHK.

Se teme que haya múltiples muertos tras la explosión que afectó a ese gran centro comercial de la ciudad de Kashima, en la prefectura suroccidental japonesa de Kumamoto, dejando a varias personas heridas o atrapadas, según informaban las cadenas NHK y TBS.

La explosión sucedió tras un terremoto de magnitud 7,1 registrado en la misma región a las 16:27 hora local este martes.

En declaraciones recogidas por TBS, una fuente de la Policía local indicó que las autoridades esperan “muchas víctimas mortales” y añadió que llevará tiempo confirmar la cifra exacta de fallecidos.

Los vuelos están siendo desviados de sus rutas y anulados. (Video: X/@airplusnews)

Las operaciones de respuesta a emergencias continuaban en el lugar mientras los equipos de rescate registraban las instalaciones dañadas, agregó la información.

¿Por qué Japón padece terremotos de manera habitual?

Japón se encuentra ubicado sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. Debido a esta condición geográfica, el país registra terremotos con frecuencia y cuenta con infraestructuras desarrolladas para soportar este tipo de eventos.

Mientras tanto, la situación en Kumamoto continúa bajo monitoreo de las autoridades, que evalúan la posibilidad de nuevas réplicas y mantienen activa la vigilancia ante una eventual alerta de tsunami.