El Banco Central no compró dólares y cortó con la racha después de 135 días acumulando reservas

El Banco Central no compró dólares por primera vez en más de 130 días. Foto: Foto generada con IA Canal 26

Luego de haber hilvanado más de 130 jornadas consecutivas con intervenciones en el mercado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no compró dólares y cortó con la racha este martes 28 de julio.

En concreto, la entidad había acumulado 135 jornadas desde el 2 de enero, día en que comenzó con las intervenciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Desde que puso en marcha la “fase 4” del programa monetario, el BCRA había adquirido 13.128 millones de dólares en el mercado mayorista. Las estimaciones del Gobierno se habían posicionado entre los US$10.000 millones y US$17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

Particularmente, en julio venía cerrando el día con un promedio de US$116 millones diarios, lo que estaba por encima del promedio del año (US$97 millones). Hasta este martes, las compras del séptimo mes de 2026 alcanzaron los US$1.963 millones contra los US$1.418 millones en junio.

La alta demanda de dólares del sector energético limitó la capacidad del Central de seguir acumulando reservas. Las mismas cerraron el día en US$48.931 millones con una caída de US$234 millones en la medición diaria.

El Banco Central no compró dólares por primera vez en más de 130 días. Foto: NA

Cómo cerró el dólar este martes 28 de julio

La posición neta del BCRA se da en una jornada en la que el mercado mantiene su tendencia alcista. El tipo de cambio mayorista se mantuvo por debajo de la barrera de los $1.500 y se ubicó a un 22,9% del techo de la banda cambiaria (actualmente en $1.841,169).

A nivel minorista, el dólar se volvió a sostener en $1.520 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que implicó que el dólar tarjeta se situara en los $1.976 para compras internacionales. En tanto, según el relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio promedió los $1.520,82 para la venta.

Qué es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa Milei

El presidente Javier Milei encabezará una cadena nacional para presentar oficialmente el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El texto apunta a blindar operativamente al organismo y limitar la injerencia del Poder Ejecutivo en la emisión monetaria a través de cinco ejes principales: