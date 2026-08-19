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Angie Nixon, la socialista que arrasó en las internas democrátas en Florida y busca llegar al Senado en noviembre

La candidata le ganó por 30 puntos al candidato del establishment en los condados de Florida con mayor población negra así como también en los condados con menor nivel educativo universitario. En noviembre deberá enfrentar a la republicana Ashley Moody.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Angie Nixon.
Angie Nixon. Foto: EFE
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Con un presupuesto de campaña 16 veces menor que su principal rival Alex Vindman, la demócrata socialista Angie Nixon, de 42 años, sorprendió en las primarias demócratas en Florida y ya se prepara para pelear por la banca que dejó vacante el actual secretario de Estado, Marco Rubio, del Partido Republicano.

“Lo logramos. Ganamos estas primarias sin aceptar ni un centavo de dinero de PAC corporativo. Nada de cheques corporativos. Nada de maquinaria financiada por multimillonarios. Solo una campaña 100% de base impulsada por personas como tú”, escribió en X quien derrotó a Vindman, ex asesor del Consejo de Seguridad Nacional, con el 56,1% de los votos frente al 43,9%.

The Washington Post consideró que la victoria de Nixon sobre Alexander Vindman se debió al “apoyo de los votantes de los condados de Florida con menores ingresos y menor nivel educativo universitario, así como de aquellos con la mayor cantidad de votantes negros, según un análisis de datos electorales y demográficos realizado” por ese prestigioso medio.

La victoria de Nixon por 12 puntos fue “una de las mayores sorpresas de las primarias de este año y el ejemplo más reciente de un candidato de izquierda que derroca a un favorito del establishment demócrata”, remarcó el medio.

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Angie Nixon.
Angie Nixon. Foto: EFE

Nixon ganó por 30 puntos en los condados de Florida con mayor población negra, así como en los condados con menor nivel educativo universitario.

Recaudó tan solo 975.000 dólares, un dinero con el que no llegó a comprar anuncios en televisión y dedicó a una intensa campaña en las redes sociales, frente a los más de 16,3 millones de dólares recaudados por Vindman.

Angie Nixon.
Angie Nixon. Foto: EFE

La socialista demócrata se enfrentará en noviembre a la senadora Ashley Moody, ex fiscal general del estado.

En otro mensaje en X, Nixon sostuvo que los votantes de Florida “están hartos. Dejaron en claro que quieren a alguien que luche por el cambio que realmente les ayude en sus vidas, como costos más bajos, salarios más altos, Medicare para todos y un gobierno impulsado por las personas que dé prioridad a las familias”.

¿Quién es la sorprendente figura demócrata?

Nacida el 27 de febrero de 1984, Angie Nixon se desempeña como miembro demócrata de la Cámara de Representantes de Florida desde 2020.

Es oriunda de Jacksonville y se graduó en la Stanton College Preparatory School y la Universidad de Florida.

Angie Nixon.
Angie Nixon. Foto: EFE

Nixon, quien desafió a Vindman desde la izquierda, se unió a la organización Socialistas Democráticos de América durante la campaña.

En su discurso de victoria, dijo a sus seguidores que su triunfo iba más allá del estado de Florida, que en los últimos años se convirtió en un bastión republicano, y afirmó que enviaba “ondas de choque” a los líderes demócratas en Washington.

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