Compraron 35 hectáreas agotadas tras 4 décadas de cultivos: años después fotografiaron un animal que nadie veía allí desde los 80

El Illinois Natural History Survey señala que este lagarto nativo puede alcanzar unos 26 centímetros y habita principalmente bosques abiertos y sectores cercanos a bordes forestales. Foto: Google Gemini.

Steve y Dianne White compraron en 2006 una propiedad de 86 acres, unas 35 hectáreas, en Fulton County, Illinois, que había sido labrada durante 40 años y se encontraba degradada, con grandes cárcavas y problemas de erosión. En los años siguientes combinaron la actividad agrícola con humedales, árboles y otros espacios para la fauna hasta que apareció un animal que, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), no se veía en ese condado desde la década de 1980.

Cómo transformaron una propiedad castigada por 40 años de laboreo

Steve había trabajado 35 años en Caterpillar y se había retirado a los 56 cuando, junto con Dianne, eligió el terreno entre 13 propiedades que habían evaluado. No tenía intención de convertirse en agricultor: quería recuperar hábitat para la fauna.

La superficie completa abarca unas 34,8 hectáreas, aunque no toda fue retirada de la producción. Cuando la compraron, alrededor de 19,4 hectáreas podían cultivarse y actualmente unas 13,8 hectáreas siguen arrendadas a un productor, que trabaja con prácticas como siembra directa.

El animal fue identificado como un broad-headed skink (Plestiodon laticeps). Foto: Google Gemini.

Con asistencia del Natural Resources Conservation Service (NRCS) y otras organizaciones, instalaron humedales, parcelas para polinizadores, franjas de trébol, estructuras para estabilizar cárcavas y plantaciones de árboles. Según el organismo, estas medidas frenaron la erosión que llevaba sedimentos hacia Otter Creek, un curso conectado con el río Illinois.

El animal que reapareció después de décadas sin registros

Los cambios también tuvieron efectos visibles sobre la fauna. En la propiedad llegaron a observarse alrededor de 71 especies de aves, según el registro publicado por el propio NRCS.

Un verano, Steve envió al U.S. Fish & Wildlife Service la fotografía de un lagarto poco habitual que habían visto en el establecimiento. El animal fue identificado como un broad-headed skink (Plestiodon laticeps).

En la propiedad llegaron a observarse alrededor de 71 especies de aves, según el registro publicado por el propio NRCS. Foto: Google Gemini.

El dato sorprendió incluso a los especialistas: según el NRCS, era el primer ejemplar de esa especie visto en Fulton County desde la década de 1980. El Illinois Natural History Survey señala que este lagarto nativo puede alcanzar unos 26 centímetros y habita principalmente bosques abiertos y sectores cercanos a bordes forestales.

La decisión para proteger parte del terreno durante 35 años

Los White también incorporaron 13,2 acres, unas 5,3 hectáreas, al Conservation Reserve Enhancement Program bajo una servidumbre de conservación de 35 años. Podían haber elegido un compromiso de apenas diez años, pero optaron por el plazo más largo para reducir la posibilidad de que ese sector volviera rápidamente a convertirse en tierra de cultivo si la propiedad cambiaba de dueño.

El plan contempló la plantación de 4.000 árboles de madera dura. Steve estimó que entre el 50% y el 55% había sobrevivido cuando el USDA publicó su historia en noviembre de 2022.

Así, la propiedad mantuvo una parte productiva mientras otra quedó destinada a bosques, humedales, praderas y hábitats para polinizadores. El regreso del lagarto después de décadas sin registros en el condado terminó convirtiéndose en uno de los indicadores más concretos de ese cambio.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal26.com con la asistencia de la IA.