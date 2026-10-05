“Zurdos empobrecedores, córranse del medio”: Milei festejó el triunfo de Bolsonaro y habló de la reacción de los mercados

Javier Milei apoyó una vez más a Flávio Bolsonaro y criticó a los "zurdos empobrecedores": Foto: REUTERS

Javier Milei continúa festejando vía redes sociales el triunfo en las elecciones brasileñas de Flávio Bolsonaro por sobre Lula Da Silva y, en esta ocasión, fue contundente: “Zurdos empobrecedores, córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente”, sentenció en una cita vía X a un video que demostraba la suba de los mercados tras los resultados electorales del país vecino.

“De MANUAL...!!! Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas. MAGA!”, cerró el posteo el primer mandatario argentino en una publicación a las 8:22 de la mañana del lunes.

Milei celebró la derrota de Lula en las elecciones brasileñas Foto: @JMilei vía X

El mensaje de Milei en apoyo a Flávio Bolsonaro

Javier Milei le envió un mensaje a Flávio Bolsonaro por el resultado electoral de este domingo en Brasil, a pesar de ir directamente al balotaje el próximo 25 de octubre: “Felicitaciones querido amigo por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, manifestó el presidente en sus redes sociales.

El mandatario argentino sostuvo que “la libertad avanza en Brasil” y, en referencia a la relación económica bilateral, aseguró que “las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”.

“El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos”, expresó Milei.

Bolsonaro en búsqueda de una alianza con la derecha para el balotaje

El próximo 25 de octubre se llevará a cabo el balotaje de las elecciones brasileñas y, de cara a ello, Bolsonaro busca construir una estrategia de alianza con el resto de los partidos de derecha que quedaron afuera en la primera vuelta. Los candidatos Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missao) y Rolando Caiado (Social Democrático) juntan en total casi ocho puntos que, de volcarse al Partido Liberal, inclinarían la balanza a su favor. Sin embargo, el punto en contra es el tiempo ya que cuenta con menos de tres semanas para cerrar esos acuerdos.

Este entusiasmo por parte del hijo de Jair Bolsonaro proviene de una sorpresa que impactó a la mayoría de los analistas políticos de la región ya que las encuestas previas daban por ganador a Lula con varios puntos de margen. El Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmó que ninguno de los dos candidatos superó el umbral del 50% necesario para consagrarse en primera ronda con el 99% de las mesas escrutadas: Bolsonaro obtuvo el 47,04% de los votos y Lula un 45,15%. Estos resultados equivalen a 56,1 millones de votos y a 53,8 millones de votos, respectivamente.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se disputan la presidencia de Brasil. Foto: REUTERS

Flávio Bolsonaro, legislador e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, obtuvo la victoria en Minas Gerais, Río de Janeiro y São Paulo, las tres jurisdicciones con el mayor número de votantes del país, alcanzando más del 51% de los sufragios en las dos últimas. El espacio de centroderecha se quedó con el triunfo en 18 estados, consiguió 39 bancas en el Senado y sumó 388 representantes en la Cámara de Diputados durante la misma jornada electoral.

“El resultado mostró que Brasil quiere un cambio”, sostuvo el postulante del PL durante su intervención del domingo por la noche, de acuerdo con datos difundidos por la agencia EFE.

Por su parte, Lula quiere movilizar al resto de la gente que no fue a votar el pasado domingo en Brasil que resultan en más de 30 millones de brasileños. “Vamos a trabajar para que las personas salgan, porque en este momento histórico de Brasil es necesario que la gente vote”, afirmó el mandatario en un discurso frente a sus seguidores en São Paulo.