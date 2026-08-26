Trenes de larga distancia: horarios, precios y cambios en los servicios que salen desde Buenos Aires

Trenes de larga distancia: horarios, precios y cambios en los servicios.

Los trenes de larga distancia continúan consolidándose como una alternativa elegida por miles de pasajeros que buscan viajar desde el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hacia distintos puntos del país a precios accesibles. Antes de planificar un viaje, además de consultar el valor de los pasajes, es importante verificar las frecuencias disponibles, ya que algunos servicios registraron modificaciones durante las últimas semanas.

Entre los corredores más demandados se encuentran los que conectan Buenos Aires con Mar del Plata, Junín, Rosario y Bragado, destinos que mantienen servicios ferroviarios directos operados por Trenes Argentinos.

Tren Buenos Aires - Mar del Plata: horarios, tarifas y reducción de frecuencias

El tren que une Plaza Constitución con Mar del Plata mantiene una duración aproximada de seis horas, aunque el tiempo de viaje puede variar según las detenciones programadas y el tipo de formación.

El tren que une Plaza Constitución con Mar del Plata mantiene una duración aproximada de seis horas. Foto: NA

Los boletos para realizar el recorrido completo tienen un valor desde $32.000 en clase Primera y $38.400 en Pullman. Asimismo, las tarifas para estaciones intermedias cuentan con precios diferenciados.

Uno de los principales cambios recientes afecta a las frecuencias del servicio. Debido a trabajos de infraestructura, el tren 303, que parte de Constitución a las 17:08 y llega a Mar del Plata a las 22:58, dejó de circular los martes, miércoles y jueves. La misma restricción se aplica para el recorrido de regreso, que sale de la ciudad balnearia a la 01:11 y arriba a Buenos Aires a las 07:24.

Tren a Junín: nuevas paradas, horarios y cuánto cuesta viajar

El corredor de la línea San Martín que conecta la estación Retiro con la ciudad de Junín funciona todos los días y demanda alrededor de 6 horas y 5 minutos de viaje.

El corredor de la línea San Martín que conecta la estación Retiro con la ciudad de Junín funciona todos los días. Foto: Trenes Argentinos

Desde el 22 de junio, el servicio incorporó tres nuevas estaciones: Manzanares, Dr. Domingo Cabred y Cortínez, ampliando las opciones para los pasajeros de distintas localidades bonaerenses.

La formación parte desde Retiro a las 18:15 y llega a Junín a las 00:20 del día siguiente. Para regresar hacia la Ciudad de Buenos Aires, sale de Junín a la 01:10 de lunes a sábados, mientras que los domingos y feriados lo hace a la 01:31.

Los pasajes tienen valores que varían según la demanda. Las tarifas comienzan en $11.000 en Primera y $13.200 en Pullman, aunque en las franjas de mayor precio alcanzan los $13.200 y $15.900, respectivamente.

Tren Buenos Aires - Rosario: horarios y principales paradas del recorrido

El servicio ferroviario que une Buenos Aires con Rosario Norte también opera todos los días. El trayecto supera las siete horas de duración y conecta numerosas localidades ubicadas sobre uno de los corredores ferroviarios más importantes del país.

El servicio ferroviario que une Buenos Aires con Rosario Norte también opera todos los días. Foto: Trenes Argentinos

Desde Retiro, el tren parte a las 19:47 y arriba a Rosario Norte a las 03:04 del día siguiente. En sentido contrario, sale desde Rosario a las 04:00 y llega a Buenos Aires a las 11:17.

A lo largo del recorrido realiza paradas en Colegiales, Campana, Zárate, Lima, Baradero, San Pedro, Gobernador Castro, Ramallo, San Nicolás, Empalme Villa Constitución, Arroyo Seco y Rosario Sur, entre otras estaciones, convirtiéndose en una alternativa de transporte para pasajeros que necesitan trasladarse entre distintas ciudades del corredor.

Tren Once - Bragado: días de servicio y novedades en el corredor ferroviario

Por su parte, el tren que conecta Once con Bragado continúa funcionando tres veces por semana: los lunes, miércoles y viernes.

Entre las novedades se destaca la incorporación del servicio diferencial que conecta Once, Haedo y Moreno. La formación parte desde Once a las 18:35, pasa por Haedo a las 19:21 y llega a Moreno a las 19:56. En sentido inverso, sale de Moreno a las 06:29, pasa por Haedo a las 07:05 y finaliza su recorrido en Once a las 07:50.

Además de las cabeceras, el corredor incluye paradas en Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Andrés Vaccarezza y Mechita, ofreciendo una alternativa de movilidad para distintos puntos del interior bonaerense.

Cómo comprar pasajes de tren de larga distancia y qué descuentos están vigentes

Trenes Argentinos mantiene habilitada la venta de boletos para viajar hasta el 30 de septiembre de 2026. Los pasajes pueden adquirirse de manera anticipada a través del sistema online, para el cual es necesario contar con registro previo, o en las boleterías habilitadas.

Además, continúan vigentes los beneficios para determinados grupos de pasajeros. Los jubilados y pensionados acceden a un descuento del 40% sobre la tarifa vigente, mientras que las personas con discapacidad pueden gestionar sus boletos sin cargo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

De esta manera, los servicios ferroviarios de larga distancia continúan posicionándose como una de las alternativas más económicas para viajar desde Buenos Aires hacia distintos destinos del país, con opciones que combinan conectividad, accesibilidad y tarifas competitivas frente a otros medios de transporte.