comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La novela por el pase de Julián Álvarez no termina: el Barcelona no se baja de la pelea y el Atlético de Madrid emitió un contundente comunicado

Joan Laporta aseguró que desea que el Colchonero acepte su oferta por el Araña, quien se encuentra disgustado en el club de la capital española. Sin embargo, el Atleti sacó un nota donde afirma sentirse perjudicado por el pase que mantiene en vilo a Europa.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Julián Álvarez en el Atlético de Madrid.
Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La novela por el pase de Julián Álvarez escaló a una auténtica guerra entre Barcelona y Atlético de Madrid, luego de que Joan Laporta ratificara públicamente su intención de contratar al delantero argentino y el conjunto Colchonero respondiera con un durísimo comunicado en el que descartó por completo negociarlo al club catalán.

“Estamos muy interesados en Julián Álvarez y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada”, expresó Laporta, quien dejó en claro que el club culé mantiene sobre la mesa la propuesta que ya le presentó al Atlético.

Joan Laporta habló de las intenciones del Barcelona de fichar a Julián Álvarez. Video: EFE.

El dirigente catalán aseguró además que su institución está preparada para concretar inmediatamente la transferencia en caso de que desde la capital española modifiquen su posición: “Si están con disposición de vender dentro de este período del mercado de pases, nosotros estaríamos dispuestos a comprar al jugador de conformidad con la oferta que les hemos hecho”.

Laporta también sostuvo que Barcelona actuó “con el máximo respeto” hacia el Atlético de Madrid y que decidió reactivar con fuerza las gestiones después de recibir información acerca de posibles negociaciones del Colchonero con otros interesados en el Araña.

Contenido Recomendado

Atlético de Madrid no cede por Julián Álvarez y Barcelona tomó una decisión inesperada

Atlético de Madrid no cede por Julián Álvarez y Barcelona tomó una decisión inesperada

Sorpresa por Julián Álvarez:el poderoso club que amenaza con frustrar su posible llegada al Barcelona

Sorpresa por Julián Álvarez: el poderoso club que amenaza con frustrar su posible llegada al Barcelona
Julián Álvarez en el Atlético de Madrid.
Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

Desde el conjunto madrileño decidieron romper el silencio y respondieron con uno de los comunicados más contundentes desde que comenzó el conflicto por el futuro del campeón del mundo.

“El jugador está siendo victimizado, pero la única víctima del caso Julián somos nosotros. Nos han perjudicado económicamente y socialmente”, sostuvo el club.

Julián Álvarez en el Atlético de Madrid.
Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

Además, incluso repitió deliberadamente el porcentaje para eliminar cualquier interpretación sobre una posible negociación: “Hay un 0% de probabilidades de venderlo al Barça. Esta situación no va de dinero, va de dignidad”.

Asimismo, desde la institución colchonera denunciaron públicamente que alrededor del delantero se desarrolló “una campaña con muchas mentiras y medias verdades” y remarcaron que, según su postura, “el único que paga por esto es el Atlético”.

Carteles contra Julián Álvarez
Tensión total con Julián Álvarez Foto: X @atletiuniverse

La tensión entre las instituciones viene creciendo durante todo el mercado y el Atlético considera que las diferentes presiones alrededor de Álvarez terminaron perjudicando económicamente al club, deteriorando la relación del jugador con los hinchas y generando un conflicto que inicialmente pretendía manejar puertas adentro.

La situación deportiva tampoco ayudó: Julián recibió fuertes silbidos de los hinchas del Atlético durante el empate 2-2 frente a Villarreal y este miércoles se ausentó de la vuelta a los entrenamientos debido a una “indisposición”, según informó oficialmente la institución.

Se define el futuro de Julián Álvarez
Julián Álvarez Foto: EFE

El delantero ya había expresado durante el Mundial su deseo de buscar una transferencia, mientras Barcelona aparece como su destino prioritario y el Atlético pretende mantenerlo, como mínimo, durante la temporada 2026/27.

Julián ÁlvarezAtlético de MadridBarcelona F.CMercado de pases
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Pésimas noticias para Boca:Tomás Aranda se fracturó el peroné y se perderá lo que resta del año

    Pésimas noticias para Boca: Tomás Aranda se fracturó el peroné y se perderá lo que resta del año

  2. Fue campeón con Diego Maradona en el Napoli, cayó en las adicciones y hoy vive en situación de calle

    Fue campeón con Diego Maradona en el Napoli, cayó en las adicciones y hoy vive en situación de calle

  3. Sorpresa por Julián Álvarez:el poderoso club que amenaza con frustrar su posible llegada al Barcelona

    Sorpresa por Julián Álvarez: el poderoso club que amenaza con frustrar su posible llegada al Barcelona

  4. Franco Colapinto y una sanción que sigue dando que hablar:el análisis que reavivó la polémica en la Fórmula 1

    Franco Colapinto y una sanción que sigue dando que hablar: el análisis que reavivó la polémica en la Fórmula 1

  5. "Soy un adicto en recuperación":dura confesión de un exjugador de Boca y la Selección colombiana

    "Soy un adicto en recuperación": dura confesión de un exjugador de Boca y la Selección colombiana
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Maratónica sesión en Diputados:el Gobierno busca aprobar la reforma del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II

Maratónica sesión en Diputados: el Gobierno busca aprobar la reforma del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II

¿Qué es el FGS de la ANSES? El respaldo de las jubilaciones que ahora financiará los créditos hipotecarios

Según la consultora MIDE, el 58% de los argentinos piensa que la economía está empeorando

El Gobierno destinará $2 billones de un fondo de la ANSES para potenciar los créditos hipotecarios:las claves del anuncio de Caputo

Economía

¿Qué es el FGS de la ANSES? El respaldo de las jubilaciones que ahora financiará los créditos hipotecarios

¿Qué es el FGS de la ANSES? El respaldo de las jubilaciones que ahora financiará los créditos hipotecarios

Según la consultora MIDE, el 58% de los argentinos piensa que la economía está empeorando

El Gobierno destinará $2 billones de un fondo de la ANSES para potenciar los créditos hipotecarios:las claves del anuncio de Caputo

ANSES:quiénes cobran este miércoles 26 de agosto y cuánto cobrarán los jubilados en septiembre

Internacionales

Videos impactantes de la tragedia en Nepal:cientos de muertos y heridos, además de peregrinos desaparecidos tras una enorme crecida de un río

Videos impactantes de la tragedia en Nepal: cientos de muertos y heridos, además de peregrinos desaparecidos tras una enorme crecida de un río

Qué es una riada, el fenómeno que dejó a Nepal bajo el agua y destruyó pueblos en minutos

Atención Argentina:EEUU suspende los turnos para visas de inmigrante en todo el mundo y endurece los controles migratorios

EEUU retoma la construcción de 100 km de muro en la frontera con México pese al rechazo de la comunidad indígena