La novela por el pase de Julián Álvarez no termina: el Barcelona no se baja de la pelea y el Atlético de Madrid emitió un contundente comunicado

Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

La novela por el pase de Julián Álvarez escaló a una auténtica guerra entre Barcelona y Atlético de Madrid, luego de que Joan Laporta ratificara públicamente su intención de contratar al delantero argentino y el conjunto Colchonero respondiera con un durísimo comunicado en el que descartó por completo negociarlo al club catalán.

“Estamos muy interesados en Julián Álvarez y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada”, expresó Laporta, quien dejó en claro que el club culé mantiene sobre la mesa la propuesta que ya le presentó al Atlético.

Joan Laporta habló de las intenciones del Barcelona de fichar a Julián Álvarez. Video: EFE.

El dirigente catalán aseguró además que su institución está preparada para concretar inmediatamente la transferencia en caso de que desde la capital española modifiquen su posición: “Si están con disposición de vender dentro de este período del mercado de pases, nosotros estaríamos dispuestos a comprar al jugador de conformidad con la oferta que les hemos hecho”.

Laporta también sostuvo que Barcelona actuó “con el máximo respeto” hacia el Atlético de Madrid y que decidió reactivar con fuerza las gestiones después de recibir información acerca de posibles negociaciones del Colchonero con otros interesados en el Araña.

Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

Desde el conjunto madrileño decidieron romper el silencio y respondieron con uno de los comunicados más contundentes desde que comenzó el conflicto por el futuro del campeón del mundo.

“El jugador está siendo victimizado, pero la única víctima del caso Julián somos nosotros. Nos han perjudicado económicamente y socialmente”, sostuvo el club.

Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

Además, incluso repitió deliberadamente el porcentaje para eliminar cualquier interpretación sobre una posible negociación: “Hay un 0% de probabilidades de venderlo al Barça. Esta situación no va de dinero, va de dignidad”.

Asimismo, desde la institución colchonera denunciaron públicamente que alrededor del delantero se desarrolló “una campaña con muchas mentiras y medias verdades” y remarcaron que, según su postura, “el único que paga por esto es el Atlético”.

Tensión total con Julián Álvarez Foto: X @atletiuniverse

La tensión entre las instituciones viene creciendo durante todo el mercado y el Atlético considera que las diferentes presiones alrededor de Álvarez terminaron perjudicando económicamente al club, deteriorando la relación del jugador con los hinchas y generando un conflicto que inicialmente pretendía manejar puertas adentro.

La situación deportiva tampoco ayudó: Julián recibió fuertes silbidos de los hinchas del Atlético durante el empate 2-2 frente a Villarreal y este miércoles se ausentó de la vuelta a los entrenamientos debido a una “indisposición”, según informó oficialmente la institución.

Julián Álvarez Foto: EFE

El delantero ya había expresado durante el Mundial su deseo de buscar una transferencia, mientras Barcelona aparece como su destino prioritario y el Atlético pretende mantenerlo, como mínimo, durante la temporada 2026/27.