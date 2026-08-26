La Catedral de La Plata, la más linda del mundo: horarios, mirador, secretos y cómo visitar la joya que venció a Notre Dame

Catedral de La Plata. Foto: Catedral de La Plata

La Catedral de la Inmaculada Concepción de La Plata quedó en el centro de la escena turística tras consagrarse ganadora de un concurso viral en redes sociales que la enfrentó con gigantes de la arquitectura religiosa como Notre Dame de París, el Duomo de Milán, la Catedral de Colonia y Santa María del Fiore, en Florencia. El resultado despertó la curiosidad de miles de viajeros que ahora buscan conocer de cerca uno de los edificios más emblemáticos de Argentina.

Ubicada frente a la plaza Moreno, en pleno corazón de la capital bonaerense, la catedral ocupa toda una manzana delimitada por las calles 14 y 15 y las avenidas 51 y 53. Su silueta domina el paisaje urbano y se convirtió en una de las postales más reconocibles de la ciudad.

La catedral neogótica más grande de Sudamérica

El templo es considerado la catedral neogótica más grande de América Latina y uno de los edificios religiosos más impactantes del continente. Sus altas torres, los arcos ojivales y los detalles esculpidos en piedra remiten a las grandes construcciones europeas que inspiraron su diseño.

Catedral de La Plata. Foto: Catedral de La Plata

La experiencia comienza incluso antes de atravesar sus puertas. La fachada, especialmente iluminada por la tarde, es uno de los sectores más fotografiados por visitantes y aficionados a la arquitectura. No por casualidad fue una de las imágenes que impulsó su reciente popularidad internacional.

Qué ver dentro de la Catedral de La Plata

El interior sorprende por sus dimensiones. La nave central, las columnas monumentales y las bóvedas generan una sensación de verticalidad característica del estilo neogótico. A medida que avanza el recorrido, la vista se detiene en los vitrales que llenan de color el espacio.

Uno de los mayores atractivos son sus 89 ventanales, entre los cuales destacan 37 vitrales de origen francés y alemán que representan escenas bíblicas y proyectan juegos de luz distintos según la hora del día. Para muchos visitantes, este es el sector más impactante del recorrido.

La Plata; ciudad. Foto: Municipalidad de La Plata.

La cripta, el museo y la historia oculta bajo el templo

Debajo de la estructura principal funciona un espacio menos conocido pero fundamental para comprender la historia del edificio. Allí se encuentra la cripta, donde descansan los restos de Dardo Rocha, fundador de La Plata, junto a su esposa, Paula de Arana.

En el mismo nivel se puede visitar el Museo de la Catedral, que conserva planos originales de la ciudad y del templo, fotografías históricas, piezas utilizadas durante la construcción, ornamentos religiosos y documentos que reconstruyen más de un siglo de historia platense.

Cómo subir al mirador y disfrutar la mejor vista de La Plata

Uno de los imperdibles de la visita es el mirador de la torre, desde donde se obtiene una panorámica privilegiada de la ciudad. Desde las alturas pueden apreciarse la plaza Moreno, el Palacio Municipal y el característico trazado geométrico que distingue a La Plata.

Catedral de La Plata. Foto: Instagram @iglesia.catedral.laplata

Catedral de La Plata. Foto: Instagram @iglesia.catedral.laplata

El ascenso se convirtió en uno de los puntos más buscados por quienes visitan la ciudad. Las vistas panorámicas y las fotografías desde las torres explican por qué hoy es considerado uno de los rincones más “instagrammeables” de la provincia de Buenos Aires.

Para quienes deseen recorrerla, el ingreso al templo es gratuito. La catedral abre de lunes a viernes de 9 a 19.30, mientras que sábados, domingos y feriados permanece abierta de 9 a 21. El museo, la cripta y el mirador funcionan de lunes a viernes de 10 a 17.30 y los fines de semana y feriados de 10 a 18.30.

La visita puede completarse con un paseo por el centro de La Plata. A pocos metros se encuentran algunos de los edificios más representativos de la ciudad, lo que permite organizar un recorrido de medio día entre patrimonio, historia y arquitectura. Después de haber conquistado una audiencia global, la Catedral de La Plata suma ahora un nuevo motivo para atraer turistas de todo el país.