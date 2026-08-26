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Se acerca una extensa tormenta a Buenos Aires: a qué hora llueve y cuándo mejora el tiempo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional señala que el fenómeno avanzará de manera progresiva y marcará un nuevo deterioro del tiempo en la región. Cómo sigue el clima en la semana.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lluvia en Buenos Aires.
Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA
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El clima en Buenos Aires volverá a cambiar con la llegada de una extensa tormenta que podría dejar varias horas de lluvias, abundante nubosidad y condiciones inestables en el Área Metropolitana. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno avanzará de manera progresiva y marcará un nuevo deterioro del tiempo en la región.

Además de las precipitaciones, el episodio podría estar acompañado por viento, humedad elevada y temperaturas con poca recuperación durante el día. La atención estará puesta en a qué hora comenzará a llover, cuál será el tramo más complicado de la tormenta y cuándo empezará a mejorar el tiempo en Buenos Aires.

Cuándo y a qué hora empieza a llover en Buenos Aires

El cambio de tiempo podría empezar a insinuarse durante la noche del miércoles 26 de agosto, cuando el pronóstico marca un 10% de probabilidad de lluvias en Buenos Aires. Aunque se trata de una chance baja, será la primera señal del aumento de la humedad y la inestabilidad que avanzará sobre el AMBA.

Las precipitaciones más concretas llegarán durante la madrugada y la mañana del jueves 27, con tormentas aisladas en distintos sectores de la región. El fenómeno continuará por la tarde mediante chaparrones, en una jornada con 13 °C de mínima y 18 °C de máxima, abundante nubosidad y condiciones cambiantes.

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Cuántas horas durará la tormenta en Buenos Aires

El período más inestable se extenderá durante buena parte del jueves, desde la madrugada hasta la tarde. Primero se esperan tormentas aisladas durante las horas iniciales y la mañana, mientras que los chaparrones tomarán protagonismo después del mediodía, manteniendo las calles mojadas y el cielo cargado durante varias horas.

Hacia la noche, las probabilidades de precipitación descenderán al 10%, una señal de que la tormenta comenzará a perder fuerza. De este modo, el episodio podría prolongarse durante casi toda la jornada, aunque con diferentes intensidades y posibles pausas entre las tormentas matinales y los chaparrones de la tarde.

Se aproxima un tormentón al AMBA. Foto: NA.

Cuándo comenzará a mejorar el tiempo en Buenos Aires

La mejora del tiempo comenzará a notarse durante la misma noche del jueves, cuando las chances de lluvia se reduzcan considerablemente. El cambio más evidente llegará el viernes 28 de agosto, con cielo algo nublado, una mínima de 10 °C y una máxima de 17 °C, sin nuevas precipitaciones previstas en Buenos Aires.

Las condiciones estables se mantendrán durante el fin de semana, aunque las mañanas seguirán frescas. El sábado tendrá una mínima de 8 °C y el domingo arrancará con 10 °C, ambos con máximas de 17 °C y cielo parcialmente nublado. El lunes continuará agradable, con registros de entre 11 °C y 18 °C.

Cómo sigue el clima en el AMBA, día por día

  • Jueves: mínima de 13 °C y máxima de 18 °C con tormentas aisladas a la madrugada y mañana. Además, se esperan chaparrones a la tarde y 10% de chances de lluvia a la noche.
  • Viernes: mínima de 10 °C y máxima de 17 °C con cielo algo nublado nublado.
  • Sábado: mínima de 8 °C y máxima de 17 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Domingo: mínima de 10 °C y máxima de 17 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Lunes: mínima de 11 °C y máxima de 18 °C con cielo algo nublado.

Recomendaciones del SMN por lluvias y tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
ClimaServicio Meteorológico NacionalLluvias
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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