Pedro Sánchez fue abucheado en Ceuta durante su visita por la crisis migratoria en la frontera con Marruecos

Pedro Sánchez fue abucheado una vez más. Foto: REUTERS.

La visita del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a la ciudad autónoma de Ceuta estuvo marcada por un clima de máxima tensión. Decenas de manifestantes se concentraron frente al Palacio de la Asamblea para expresar su rechazo a la gestión del Ejecutivo ante la crisis migratoria que afecta a la frontera con Marruecos, donde en los últimos días ingresaron miles de personas de manera irregular.

Desde primeras horas de la mañana, los manifestantes se reunieron en distintos puntos del centro de la ciudad para esperar la llegada del mandatario y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Durante la jornada, se escucharon cánticos de “Sánchez, dimisión”, además de silbidos, insultos y reclamos dirigidos al Gobierno por la situación que atraviesa Ceuta.

Pedro Sánchez es abucheado en Ceuta. Video: X/@RadioGenoa

La llegada de Pedro Sánchez empañada por gritos contra él

Pedro Sánchez arribó al helipuerto de la ciudad poco después de las 11.15 y su primera actividad fue recorrer la zona fronteriza del Tarajal, donde recibió información sobre el operativo desplegado para contener la presión migratoria y atender la emergencia. Posteriormente, se trasladó al Palacio de la Asamblea para mantener una reunión con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; el ministro Grande-Marlaska; representantes de la Delegación del Gobierno y autoridades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Mientras se desarrollaba el encuentro institucional, la protesta continuó en el exterior del edificio. Además de las consignas contra el presidente, algunos participantes increparon a migrantes que transitaban por la zona y les exigieron abandonar la ciudad, en un contexto de creciente tensión social.

El dispositivo de seguridad fue reforzado con numerosos agentes de la Policía Nacional, que establecieron un amplio perímetro de protección alrededor del Palacio de la Asamblea para evitar enfrentamientos entre los manifestantes y la comitiva oficial.

La salida de Pedro Sánchez volvió a generar fuertes protestas

Tras permanecer cerca de tres horas en Ceuta, Pedro Sánchez abandonó el Palacio de la Asamblea en medio de una nueva ola de abucheos. Cientos de personas permanecían detrás del vallado de seguridad instalado por la Policía y volvieron a exigir su renuncia con gritos de “dimisión”, mientras también se escuchaban insultos como “traidor” y “sinvergüenza”.

Entre quienes participaron de la protesta se encontraban varios diputados de Vox por Ceuta, que acompañaron las consignas dirigidas contra el jefe del Ejecutivo.

Durante una declaración institucional realizada al finalizar la visita, Sánchez calificó la entrada masiva de migrantes como una “violación de la integridad territorial de España” y responsabilizó a las mafias dedicadas al tráfico de personas por la situación registrada en la frontera.

Asimismo, anunció que el ministro del Interior permanecerá en Ceuta durante los próximos días para coordinar las tareas de seguridad y supervisar la evolución de la crisis migratoria.

La tensión ya se había hecho evidente desde el inicio de la visita. A la llegada del presidente al helipuerto, unas cuarenta personas lo recibieron con silbidos e insultos, lo que obligó a la Policía Nacional a intervenir para facilitar la salida del vehículo oficial.

La situación en Ceuta se agravó tras una nueva escalada de la presión migratoria en la frontera con Marruecos. El ingreso de miles de personas en los últimos días obligó a reforzar tanto los operativos de seguridad como los dispositivos de asistencia, mientras las autoridades buscan contener una de las crisis migratorias más complejas registradas recientemente en la ciudad autónoma.