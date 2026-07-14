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La Justicia española condenó al hermano de Pedro Sánchez: fue inhabilitado por nueve años para ejercer cargos públicos

La Justicia española declaró culpable a David Sánchez por prevaricación administrativa en un caso vinculado a la creación de un cargo público en Badajoz. Fue absuelto del delito de tráfico de influencias y evitó una condena de prisión.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Pedro Sánchez, presidente de España.
Pedro Sánchez, presidente de España. Foto: EFE
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La Justicia de España condenó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos tras hallarlo culpable del delito de prevaricación administrativa. El fallo fue dictado por un tribunal de la región de Extremadura, que concluyó que el puesto que ocupó en la Diputación de Badajoz fue creado específicamente para beneficiarlo.

No obstante, el tribunal lo absolvió del delito de tráfico de influencias, por lo que evitó una pena de cárcel. La sentencia representa un nuevo revés para el entorno del jefe del Ejecutivo español, que enfrenta otros procesos judiciales que afectan a dirigentes cercanos y familiares.

David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez. Foto: EFE.

La Justicia concluyó que el cargo fue creado para beneficiar a David Sánchez

David Sánchez, compositor y director de orquesta conocido artísticamente como David Azagra, fue juzgado junto a otras 10 personas por la creación de un puesto de coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz.

Según la resolución judicial, el cargo “no era necesario ni urgente” y respondió al interés particular de su adjudicatario, en lugar de perseguir un objetivo de interés público.

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Los magistrados sostuvieron que durante el proceso de selección se vulneraron los principios de mérito, capacidad e igualdad en el acceso al empleo público. Además, afirmaron que existió una actuación coordinada entre varios funcionarios para facilitar la designación del hermano del líder socialista.

La investigación determinó que las gestiones para crear ese puesto comenzaron en 2016, dos años antes de que Pedro Sánchez llegara a la Presidencia del Gobierno. David Sánchez desempeñó esa función hasta comienzos de 2025.

Testimonios clave durante el juicio

El juicio, desarrollado entre finales de mayo y principios de junio, incorporó testimonios que reforzaron la acusación.

Uno de ellos fue el del teniente coronel de la Policía Judicial Antonio Balas, quien declaró que la iniciativa para crear el cargo no surgió del área de Cultura, sino que fue impulsada desde los niveles más altos de la Diputación de Badajoz.

También declaró Cristina de Frutos, una de las aspirantes al puesto, quien aseguró que antes de la entrevista le advirtieron que la vacante “era para el hermano de Pedro Sánchez”.

En el mismo proceso fue condenado el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, quien recibió una pena de 18 años de inhabilitación al ser considerado el principal impulsor de la creación del cargo.

Nuevo frente político para Pedro Sánchez

La condena contra David Sánchez supone un nuevo desafío para el presidente del Gobierno español, que atraviesa un complejo escenario político al gobernar en minoría parlamentaria y enfrentar crecientes dificultades para sacar adelante sus proyectos legislativos.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. Foto: REUTERS

El caso se suma a otras investigaciones que afectan al entorno del mandatario, entre ellas las causas por presunta corrupción contra los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y José Luis Ábalos, además de la investigación por presunto tráfico de influencias que involucra a su esposa, Begoña Gómez.

En este contexto, la oposición volvió a cuestionar al Gobierno de Pedro Sánchez y reclamó mayores explicaciones sobre los distintos procesos judiciales que involucran a personas de su círculo político y familiar, mientras el Ejecutivo insiste en rechazar las acusaciones y sostiene la inocencia de los implicados.

Pedro Sánchez (España)EspañaCorrupción
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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