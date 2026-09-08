El Gobierno reactivó los ATN con un reparto de $12.000 millones: las tres provincias beneficiadas

El funcionario dejó de ser ministro del Interior para reemplazar a Adorni en la jefatura de Gabinete. Foto: Hoy Día Córdoba

A casi dos semanas de iniciar los tratamientos de proyectos legislativos de vital importancia, el Gobierno volvió a reactivar la distribución de los aportes discrecionales a las provincias, conocidos formalmente como Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Se trata de recursos no automáticos -a diferencia de la coparticipación- que son dispuestos por Nación y girados a solicitud de los gobiernos subnacionales según cada caso. En este caso, fueron seleccionados tres distritos.

Un informe de la consultora Politikon Chaco reveló que los ATN reaparecieron en septiembre tras más de un mes sin registrar transferencias. Concretamente, el viernes 4 de septiembre se visibilizaron movimientos contables por los cuales el Ejecutivo nacional distribuyó $12.000 millones entre tres provincias. De esta manera, elevó el acumulado anual por esta vía a $163.000 millones repartidos en quince distritos del país.

Las jurisdicciones beneficiadas en esta oportunidad fueron Jujuy y La Pampa, que recibieron $3.500 millones cada una; y Misiones, que percibió $5.000 millones. Si bien los montos no son cuantiosos al lado de la coparticipación, su reactivación posee una fuerte lectura política en la antesala de negociaciones clave en el Congreso.

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy. Foto: NA.

El mapa de los giros del Gobierno a las provincias

Misiones: encabeza el ranking nacional de transferencias discrecionales en lo que va de 2026 con $25.000 millones acumulados, sumando ya cinco desembolsos en el año. La provincia transita un escenario político particular, con movimientos de su gobernador, Hugo Passalacqua, alejándose de Carlos Rovira y manteniendo puentes tanto con el peronismo federal como con el oficialismo libertario de cara a los comicios del próximo año.

Jujuy: el distrito gobernado por Carlos Sadir recibió su cuarto ATN del año (alcanzando los $13.500 millones acumulados), consolidándose como uno de los socios políticos más firmes de la Casa Rosada en el NOA.

La Pampa: el dato más singular de la semana. El giro representa no solo el primer ATN del año para la provincia, sino el primero desde diciembre de 2023, marcando un quiebre en la sequía de fondos que sufría uno de los cinco distritos más intransigentes con la administración de Javier Milei (junto a Buenos Aires, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego). Desde el entorno del gobernador Sergio Ziliotto explicaron que el pedido fue canalizado de manera directa con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para atender contingencias climáticas por sequía.

El tablero legislativo y la pulseada por las PASO: los ejes del Gobierno de cara a las próximas semanas

La reactivación de la chequera discrecional se acopló a un momento legislativo sumamente complejo para el oficialismo. En la Cámara de Diputados, la oposición buscará conseguir quórum para emplazar en comisiones los proyectos de alivio a la morosidad y la prórroga de la Emergencia por Discapacidad, mientras que la semana próxima se reanudará en el Senado el debate por la Reforma Política y se presentará formalmente el proyecto de Presupuesto 2027.

En el centro de esa pulseada se encuentra el proyecto para eliminar las PASO, una iniciativa que continúa empantanada en la Cámara Alta. Para modificar las reglas electorales antes del cierre de plazos fijado por la Justicia para 2027, el oficialismo necesita reunir 37 votos, un número que los 21 senadores propios de La Libertad Avanza todavía no alcanzan y que los obliga a tejer acuerdos minuciosos con bloques provinciales, la UCR y el PRO.

El jefe de Gabinete se reunión con el gobernador de La Pampa en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

Mientras la jefa de bancada libertaria, Patricia Bullrich, admite que el consenso aún está verde, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabeza reuniones reservadas con gobernadores patagónicos y del norte. A su vez, para sumar herramientas de negociación, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem dispusieron que el debate legislativo avance en paralelo con la discusión presupuestaria.

El panorama entre los gobernadores está fragmentado: mientras mandatarios como Raúl Jalil, Alberto Weretilneck y Gustavo Sáenz apoyan la supresión de las primarias, opositores como Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela y el propio pampeano Ziliotto se oponen firmemente dejando abiertos los matices de otros distritos que reclaman prudencia ante los tiempos electorales.