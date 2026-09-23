Trump volvió a respaldar a Milei y destacó sus victorias electorales en la ONU: “Tuvimos una gran victoria en Argentina”

La actividad se produjo mientras el líder de La Libertad Avanza desarrolla su agenda en Nueva York, donde además tiene previsto reunirse con Rubio y este miércoles pronunciará su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Foto: via REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a respaldar públicamente a Javier Milei durante la segunda reunión del Escudo de las Américas realizada este martes 22 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. Durante su exposición, el mandatario norteamericano destacó los triunfos electorales del Presidente argentino y recordó el apoyo que le brindó en sus campañas.

“Tuvimos una gran victoria en la Argentina... bueno, ya hace un tiempo de eso, y por partida doble”, afirmó Trump mientras repasaba una serie de victorias políticas de dirigentes de la región a los que respaldó.

El encuentro se realizó en la Room 6 de la ONU y reunió a representantes de los países que integran el Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por la administración Trump para coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional y reforzar la cooperación en materia de seguridad. La incorporación de Chile llevó a 15 el número de países que forman parte de la coalición, según los reportes difundidos tras la reunión.

Trump permaneció alrededor de 15 minutos en el encuentro y estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el representante comercial, Jamieson Greer; y el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, entre otros funcionarios de su administración.

Durante su intervención, el presidente estadounidense planteó que los países de la región deben profundizar la cooperación contra los carteles de droga y otras organizaciones criminales. También pidió que los integrantes del Escudo de las Américas reconozcan a los grupos que Washington considera narcoterroristas como amenazas comunes y reclamó medidas contra las organizaciones designadas por Estados Unidos.

Los presidentes de Argentina y Estados Unidos coincidieron en Nueva York durante una sesión extraordinaria de la iniciativa impulsada por Washington. Foto: EFE

El discurso de Milei ante los países de la región

Antes de la intervención de Trump, Milei tomó la palabra y ratificó el alineamiento de su Gobierno con la agenda de seguridad impulsada por Washington. El Presidente sostuvo que la Argentina busca asumir “un rol proactivo” para contribuir tanto a la seguridad nacional como a la seguridad hemisférica.

“Creemos que en este nuevo mundo la seguridad de un país es extensiva a la de sus vecinos y a aliados más inmediatos. Por eso queremos tener un rol proactivo en garantizar no solo la seguridad argentina, sino también la seguridad hemisférica”, afirmó Milei.

El mandatario también hizo referencia al Atlántico Sur y la Antártida como espacios estratégicos para la proyección internacional de la Argentina. En ese marco, vinculó la agenda de seguridad con las nuevas formas de amenaza que, según planteó, exceden el ámbito estrictamente militar: “Los desafíos relativos al mundo de hoy y también al mundo de mañana, como son la proyección sobre el Atlántico Sur y la Antártida. Eso es uno de los compromisos de nuestra administración”.

El presidente argentino participó de la jornada diseñada por la Casa Blanca Foto: via REUTERS

Milei también señaló que las amenazas actuales no se desarrollan solamente en el plano físico y mencionó el terreno de la información, el crimen transnacional, el narcotráfico y el terrorismo. “Porque hoy las amenazas que castigan a nuestras naciones no suceden solo en el mundo físico, sino también el de la información y los operadores psicológicos”, afirmó el Presidente.

Cabe resaltar que el encuentro con Trump se produjo en una jornada en la que el presidente estadounidense mantuvo una intensa agenda diplomática durante la Asamblea General de la ONU. La participación de ambos mandatarios en la reunión de seguridad regional volvió a exhibir la sintonía política entre Washington y Buenos Aires que se viene manifestando públicamente desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Para Milei, el encuentro también funcionó como una oportunidad para ratificar ante los países participantes el rol que la Argentina pretende asumir dentro de la estrategia regional de seguridad promovida por Estados Unidos.