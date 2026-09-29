Abren convocatoria para vivir gratis en Tailandia como voluntario: ofrecen alojamiento y 3 comidas diarias por trabajar 25 horas semanales

Abren convocatoria para vivir gratis en Tailandia como voluntario. Foto: Unsplash

¿Te imaginás cambiar los embotellamientos, las reuniones interminables y la rutina de oficina por tres semanas rodeado de selva tropical? Una convocatoria publicada en la plataforma Worldpackers ofrece justamente esa posibilidad: una experiencia de voluntariado en una ecoaldea del sur de Tailandia a cambio de colaborar en el desarrollo y mantenimiento de sus proyectos digitales.

Ubicada en el distrito de Phanom, en la provincia de Surat Thani, muy cerca del célebre Parque Nacional Khao Sok, la iniciativa combina vida sustentable, trabajo remoto y contacto directo con la naturaleza en uno de los destinos más atractivos del sudeste asiático.

De qué trata la propuesta de voluntariado para vivir gratis en Tailandia

La convocatoria pertenece a una ecoaldea de permacultura liderada por Thassanee, conocida entre los voluntarios como “Lele”. El proyecto promueve un estilo de vida basado en principios de sostenibilidad y producción responsable, resumidos en una frase que define su filosofía: “Hacer la revolución dejando de consumir”.

La iniciativa combina vida sustentable y contacto con la naturaleza en uno de los destinos más atractivos. Foto: Unsplash

A cambio de colaborar con tareas vinculadas al desarrollo web y la generación de contenidos digitales, los participantes pueden alojarse durante tres semanas en la comunidad y formar parte de una experiencia de inmersión en la vida rural tailandesa.

La búsqueda se encuentra abierta para estancias entre septiembre y febrero y está orientada especialmente a viajeros independientes interesados en combinar trabajo remoto con experiencias culturales y ambientales.

Requisitos y perfil buscado para sumarse a la convocatoria

La organización busca personas con experiencia en diseño y desarrollo web, capaces de gestionar páginas digitales y colaborar con la comunicación online de la ecoaldea.

Entre los requisitos destacados figura el dominio fluido del inglés o, alternativamente, un nivel intermedio de italiano. También se valoran buenas habilidades de comunicación y experiencia en la creación de contenidos para internet.

La convocatoria pertenece a una ecoaldea de permacultura liderada por Thassanee, conocida como "Lele". Foto: Unsplash

La convocatoria presenta una particularidad: solo está disponible para viajeros que se postulen de manera individual. Las parejas y grupos no pueden aplicar a esta experiencia.

Cuáles son los beneficios incluidos en la estadía

Uno de los principales atractivos del programa es que buena parte de los gastos habituales de viaje quedan cubiertos por la organización anfitriona. Los voluntarios reciben:

Habitación privada durante toda la estancia

Desayuno, almuerzo y cena todos los días

Servicio de lavandería gratuito

Internet de alta velocidad

Bicicletas para desplazarse por la zona

En la práctica, la propuesta permite disfrutar de una experiencia similar a unas vacaciones rurales en el corazón de la naturaleza tailandesa, aunque reemplazando el pago tradicional por horas de colaboración profesional.

Distribución de la carga horaria: cómo se organizan las 25 horas semanales

La experiencia contempla una dedicación total de 25 horas de trabajo por semana. Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos es la organización del tiempo. Según la descripción de la convocatoria, los participantes disponen de cinco días libres semanales, por lo que la carga laboral suele concentrarse en apenas dos jornadas.

La experiencia de voluntariado en Tailandia contempla una dedicación total de 25 horas de trabajo por semana. Foto: Unsplash.

Este esquema permite dedicar gran parte de la estancia a conocer la región, explorar los alrededores del Parque Nacional Khao Sok, participar de las actividades comunitarias o simplemente disfrutar del entorno natural.

Tareas de programación web: qué proyectos digitales abarca la propuesta de voluntariado

El puesto combina responsabilidades técnicas y de comunicación digital. Por un lado, el voluntario deberá colaborar con el desarrollo, mantenimiento y optimización de las páginas web del proyecto, asegurando que funcionen correctamente, se mantengan actualizadas y ofrezcan una buena experiencia para los usuarios.

Por otro, será responsable de redactar, editar y publicar contenidos vinculados a la vida en la ecoaldea. El objetivo es generar material inspirador que permita difundir la filosofía de la comunidad y atraer a nuevos visitantes.

Aunque el anuncio no especifica herramientas concretas, este tipo de proyectos suele trabajar con gestores de contenido como WordPress, ampliamente utilizados para administrar sitios web sin necesidad de programación avanzada.

Este esquema permite dedicar gran parte de la estancia a conocer y explorar los alrededores de Tailandia. Foto: Unsplash

Pasos para la postulación: cómo aplicar a la búsqueda de voluntarios

Los interesados deben iniciar el proceso a través de Worldpackers, una plataforma especializada en intercambios de trabajo por alojamiento que opera con anfitriones verificados en más de 140 países. El procedimiento incluye:

Crear un perfil personal en la plataforma Contratar una membresía anual Enviar la solicitud a la anfitriona Esperar la preaprobación de la candidatura Confirmar la experiencia dentro del sistema

Una vez aprobado el intercambio, se activa la protección ofrecida por Worldpackers para determinadas situaciones imprevistas relacionadas con la experiencia.

Es importante tener en cuenta que los participantes deben afrontar por cuenta propia los pasajes aéreos, el seguro de viaje, los traslados internos y los trámites migratorios que pudieran corresponder. Además, la propuesta no incluye salario, ya que se trata de un intercambio de habilidades por alojamiento y servicios.

Para desarrolladores web, creadores de contenido y nómades digitales que buscan una experiencia distinta, la convocatoria aparece como una oportunidad singular: trabajar algunas horas por semana desde la selva tailandesa mientras se vive inmerso en una comunidad sustentable rodeada de naturaleza.