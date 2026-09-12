Naza: el documental sobre Gaza que recibió una ovación récord de 25 minutos en Venecia

Los directores del documental Naza. Foto: Euronews.com

El documental Naza, dirigido por los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, fue uno de los grandes protagonistas de la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, donde recibió una ovación de pie de 25 minutos tras su proyección.

La película aborda el funcionamiento de sistemas de inteligencia artificial utilizados para la vigilancia y selección de objetivos militares en la Franja de Gaza, a partir de testimonios de integrantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y de personal de inteligencia.

La ovación que recibió el documental Naza en el festival de Venecia. Video: Instagram/elpaisamerica

Qué significa Naza, el título del documental

El nombre de la película hace referencia a un acrónimo militar hebreo utilizado para establecer parámetros vinculados con el denominado “daño colateral” en determinadas operaciones.

El concepto está relacionado con la cantidad de víctimas civiles que puede ser considerada admisible al atacar un objetivo. A partir de esa definición, los directores construyeron una investigación centrada en el papel que tienen los sistemas automatizados en la toma de decisiones militares.

La película busca mostrar cómo la tecnología puede intervenir en procesos que tradicionalmente dependían de evaluaciones humanas y plantea interrogantes sobre la responsabilidad detrás de los ataques.

Qué muestra el documental sobre la inteligencia artificial

Uno de los principales ejes de Naza es el funcionamiento de sistemas de vigilancia y selección de objetivos asistidos por inteligencia artificial.

Entre las herramientas mencionadas aparecen Lavender y Where’s Daddy?, sistemas cuya utilización en Gaza fue objeto de investigaciones periodísticas previas.

La película intenta reconstruir cómo estas tecnologías pueden ser empleadas para identificar personas consideradas objetivos y realizar un seguimiento de determinadas ubicaciones. A través de los testimonios, los realizadores buscan exponer el funcionamiento interno de una maquinaria militar altamente automatizada.

El documental también pone el foco en las consecuencias humanas de esas decisiones y en la distancia que puede generarse entre quienes desarrollan o utilizan los sistemas tecnológicos y las personas afectadas por sus resultados.

Los testimonios de 24 soldados israelíes

Una de las características más particulares de Naza es la participación de 24 soldados y oficiales de inteligencia israelíes, quienes brindaron testimonios de manera anónima.

Para proteger sus identidades, las voces y las imágenes fueron modificadas digitalmente. Los entrevistados describen desde su propia experiencia el funcionamiento de los sistemas utilizados durante las operaciones en Gaza.

El recurso de preservar el anonimato permitió a los directores incorporar declaraciones de personas que, de otro modo, podrían haber enfrentado consecuencias por revelar información relacionada con operaciones militares.

Un rodaje clandestino en Tel Aviv

La producción del documental también estuvo marcada por el secretismo. Parte de las imágenes fueron registradas de manera clandestina durante la noche en los tejados de Tel Aviv, una decisión vinculada con las características de la investigación.

La película contó además con la producción del director británico Jonathan Glazer y con respaldo investigativo del diario The Guardian, en una colaboración que combinó herramientas cinematográficas con investigación periodística.

La ovación récord en el Festival de Venecia

Tras su presentación en la Mostra de Venecia, Naza recibió una ovación de pie que se extendió durante 25 minutos, según los registros difundidos tras la proyección.

La ovación de pie que recibió el documental. Foto: Captura de video.

La recepción convirtió a la película en uno de los acontecimientos más destacados de la edición de 2026 y, de acuerdo con los reportes sobre el festival, estableció un récord histórico de duración para una ovación en Venecia.

Más allá de la respuesta del público, el documental instaló en uno de los principales festivales de cine del mundo un debate sobre inteligencia artificial, guerra, responsabilidad militar y víctimas civiles, a partir de una investigación centrada en las operaciones desarrolladas en Gaza.