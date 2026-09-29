Aterrizó la segunda tanda de cazas F-16 en Argentina: cómo son, cuántos faltan y cuándo llegarían

La segunda tanda de seis cazas F-16 Fighting Falcon aterrizó en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba. Con este arribo, la Argentina ya recibió 12 de los 24 aviones adquiridos a Dinamarca. Foto: Ministerio de Defensa

La Fuerza Aérea Argentina incorporó este martes 29 de septiembre la segunda tanda de seis cazas F-16 Fighting Falcon, que aterrizaron cerca de las 18 en el Área Material Río Cuarto, ubicada en Las Higueras, Córdoba. El nuevo contingente está compuesto por cuatro F-16AM monoplaza y dos F-16BM biplaza, adquiridos a Dinamarca como parte del programa de modernización de la defensa aérea nacional.

Las aeronaves habían partido del país europeo el 22 de septiembre y completaron un extenso vuelo con escalas en España, las Islas Canarias y Brasil, además del apoyo de aviones cisterna estadounidenses durante el cruce del Atlántico.

Con esta llegada, la Argentina ya recibió 12 de los 24 F-16 comprados, por lo que alcanzó la mitad de la flota prevista y avanzó en la recuperación de su capacidad de combate supersónico.

La segunda tanda de seis cazas F-16 Fighting Falcon aterrizó en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba. Con este arribo, la Argentina ya recibió 12 de los 24 aviones adquiridos a Dinamarca. Foto: Ministerio de Defensa

Cómo fue la llegada de los nuevos cazas F-16 a la Argentina

La segunda tanda de seis cazas F-16 Fighting Falcon llegó este martes 29 de septiembre a la Argentina. Las aeronaves aterrizaron cerca de las 18 en el Área Material Río Cuarto, situada en la localidad cordobesa de Las Higueras.

El arribo despertó una gran expectativa en la zona. Cientos de vecinos se acercaron a las inmediaciones de la base para presenciar el aterrizaje de los aviones adquiridos por el Estado argentino a Dinamarca.

La nueva partida está compuesta por cuatro F-16AM monoplaza y dos F-16BM biplaza. Con estas incorporaciones, la Fuerza Aérea Argentina ya recibió 12 de los 24 cazas contemplados en el acuerdo.

El recorrido de los F-16 desde Dinamarca hasta Córdoba

Los seis F-16 comenzaron su viaje el 22 de septiembre desde la Base Aérea de Skrydstrup, en Dinamarca. El traslado, denominado vuelo ferry, demandó varios días y requirió una compleja planificación logística.

La segunda tanda de seis cazas F-16 Fighting Falcon aterrizó en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba. Con este arribo, la Argentina ya recibió 12 de los 24 aviones adquiridos a Dinamarca. Foto: Ministerio de Defensa

La primera parte del recorrido incluyó escalas en Zaragoza y Gando, en las Islas Canarias. Desde allí, los cazas iniciaron el cruce del océano Atlántico con destino a la Base Aérea de Natal, en Brasil.

Durante el tramo transatlántico, los aviones recibieron apoyo de tres KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Tras detenerse en Natal, completaron el último trayecto hasta el Área Material Río Cuarto.

Qué características tienen los F-16 comprados a Dinamarca

El F-16 Fighting Falcon es un avión de combate supersónico y multipropósito. Puede cumplir misiones de vigilancia, interceptación, defensa aérea y ataque, lo que representa un importante salto operativo para la aviación militar argentina.

La versión F-16AM cuenta con una sola plaza y está destinada principalmente a misiones operativas. Los F-16BM incorporan dos asientos y resultan fundamentales para el entrenamiento, la adaptación y la conversión de los pilotos argentinos al nuevo sistema.

La llegada de los aviones está acompañada por un programa de capacitación para pilotos y personal técnico. También se encuentran en marcha trabajos de modernización y adecuación de las instalaciones militares de Río Cuarto y Tandil.

La segunda tanda de seis cazas F-16 Fighting Falcon aterrizó en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba. Con este arribo, la Argentina ya recibió 12 de los 24 aviones adquiridos a Dinamarca. Foto: Ministerio de Defensa

Cuándo llega el resto de los cazas F-16 a la Argentina

Con el arribo de este segundo lote, la Argentina completó exactamente la mitad de la compra acordada con Dinamarca. La Fuerza Aérea Argentina ya dispone de 12 cazas operativos y todavía debe recibir otras 12 unidades.

Por el momento, no se informó oficialmente una fecha precisa para el arribo de la tercera tanda. Las entregas forman parte de un proceso escalonado que también contempla entrenamiento, mantenimiento y adaptación de la infraestructura.

La incorporación progresiva permitirá preparar al personal antes de completar la flota. El objetivo es alcanzar la capacidad operativa del sistema F-16 y garantizar que la Argentina pueda sostener las aeronaves a largo plazo con pilotos y técnicos capacitados.