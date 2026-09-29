Atención a estos valores: cuánto cobrará una niñera por hora y por mes desde octubre de 2026

¿Cuánto cobran las niñeras en Argentina?

Las trabajadoras de casas particulares tendrán nuevos salarios mínimos desde octubre, según la escala difundida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La categoría de asistencia y cuidado de personas incluye a las niñeras y contempla valores diferentes según la modalidad de contratación.

Cuánto cobrará una niñera por hora en octubre de 2026

Las niñeras están incluidas en la categoría “Asistencia y cuidado de personas”, que comprende el cuidado no terapéutico de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas enfermas o con discapacidad. De acuerdo con la nueva escala, los valores mínimos por hora quedan establecidos de la siguiente manera:

Asistencia y cuidado de personas : $4.337,53 con retiro y $4.801,52 sin retiro.

Supervisor/a : $4.805,82 con retiro y $5.215,59 sin retiro.

Tareas específicas : $4.580,80 con retiro y $4.973,38 sin retiro.

Caseros : $4.337,53 sin retiro.

Tareas generales: $4.064,08 con retiro y $4.337,53 sin retiro.

Los distintos valores de salarios de niñeras. Foto: Magnific

La diferencia entre las modalidades depende si la persona trabajadora se retira del domicilio al finalizar su jornada o permanece allí bajo la modalidad sin retiro.

Cuánto cobrará una niñera por mes desde octubre

Para quienes tienen una contratación con salario mensual, los nuevos mínimos establecidos son:

Asistencia y cuidado de personas : $548.429,23 con retiro y $605.050 sin retiro.

Supervisor/a : $599.514,52 con retiro y $661.702,46 sin retiro.

Tareas específicas : $560.776,33 con retiro y $618.187,89 sin retiro.

Caseros : $548.429,23 sin retiro.

Tareas generales: $498.582,06 con retiro y $548.429,23 sin retiro.

Estos montos funcionan como pisos salariales para cada categoría. El salario acordado entre las partes puede ser superior a los valores mínimos establecidos en la escala.

Qué tareas incluye la categoría de asistencia y cuidado

La categoría en la que se encuentran las niñeras comprende principalmente el cuidado no terapéutico de personas. Esto incluye niños, niñas y adolescentes, además de adultos mayores y personas enfermas o con discapacidad.

Al mismo tiempo, cuando una persona desarrolla actividades que corresponden a más de una categoría, la normativa establece que debe ser encuadrada en aquella que resulte principal y que desempeñe de manera habitual. Por eso, la categoría laboral no depende solamente del nombre con el que haya sido contratada, sino de las tareas que efectivamente realiza durante su jornada de trabajo.

Salarios de personal de cuidado. Foto: Magnific

Quiénes cobran el adicional del 31% por zona desfavorable

La nueva escala también contempla un adicional del 31% sobre los salarios mínimos para quienes trabajen en determinadas zonas consideradas desfavorables. El incremento alcanza a las trabajadoras de casas particulares que desarrollen sus tareas en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

También corresponde para quienes trabajen en el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, el monto final mínimo que corresponde pagar en esas regiones es superior al establecido para el resto del país, tanto para quienes cobran por hora como para quienes tienen un salario mensual.