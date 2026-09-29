comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Atención a estos valores: cuánto cobrará una niñera por hora y por mes desde octubre de 2026

Las trabajadoras de casas particulares tendrán nuevos salarios mínimos desde octubre. La categoría de asistencia y cuidado de personas, que incluye a las niñeras, tendrá valores diferentes según la modalidad de contratación y contempla además un adicional del 31% para determinadas zonas del país.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
¿Cuánto cobran las niñeras en Argentina?
¿Cuánto cobran las niñeras en Argentina?
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las trabajadoras de casas particulares tendrán nuevos salarios mínimos desde octubre, según la escala difundida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La categoría de asistencia y cuidado de personas incluye a las niñeras y contempla valores diferentes según la modalidad de contratación.

Cuánto cobrará una niñera por hora en octubre de 2026

Las niñeras están incluidas en la categoría “Asistencia y cuidado de personas”, que comprende el cuidado no terapéutico de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas enfermas o con discapacidad. De acuerdo con la nueva escala, los valores mínimos por hora quedan establecidos de la siguiente manera:

  • Asistencia y cuidado de personas: $4.337,53 con retiro y $4.801,52 sin retiro.
  • Supervisor/a: $4.805,82 con retiro y $5.215,59 sin retiro.
  • Tareas específicas: $4.580,80 con retiro y $4.973,38 sin retiro.
  • Caseros: $4.337,53 sin retiro.
  • Tareas generales: $4.064,08 con retiro y $4.337,53 sin retiro.
Trabajadora.
Los distintos valores de salarios de niñeras. Foto: Magnific

La diferencia entre las modalidades depende si la persona trabajadora se retira del domicilio al finalizar su jornada o permanece allí bajo la modalidad sin retiro.

Cuánto cobrará una niñera por mes desde octubre

Para quienes tienen una contratación con salario mensual, los nuevos mínimos establecidos son:

Contenido Recomendado

Ranking de pretensión salarial:qué sectores superan los 2 millones de pesos y cuáles son los más bajos en septiembre

Ranking de pretensión salarial: qué sectores superan los 2 millones de pesos y cuáles son los más bajos en septiembre

Policía Federal:cuánto cobrará cada rango en octubre de 2026, con salarios de hasta $3,7 millones

Policía Federal: cuánto cobrará cada rango en octubre de 2026, con salarios de hasta $3,7 millones
  • Asistencia y cuidado de personas: $548.429,23 con retiro y $605.050 sin retiro.
  • Supervisor/a: $599.514,52 con retiro y $661.702,46 sin retiro.
  • Tareas específicas: $560.776,33 con retiro y $618.187,89 sin retiro.
  • Caseros: $548.429,23 sin retiro.
  • Tareas generales: $498.582,06 con retiro y $548.429,23 sin retiro.

Estos montos funcionan como pisos salariales para cada categoría. El salario acordado entre las partes puede ser superior a los valores mínimos establecidos en la escala.

Qué tareas incluye la categoría de asistencia y cuidado

La categoría en la que se encuentran las niñeras comprende principalmente el cuidado no terapéutico de personas. Esto incluye niños, niñas y adolescentes, además de adultos mayores y personas enfermas o con discapacidad.

Al mismo tiempo, cuando una persona desarrolla actividades que corresponden a más de una categoría, la normativa establece que debe ser encuadrada en aquella que resulte principal y que desempeñe de manera habitual. Por eso, la categoría laboral no depende solamente del nombre con el que haya sido contratada, sino de las tareas que efectivamente realiza durante su jornada de trabajo.

El hecho ocurrió en Río Negro.
Salarios de personal de cuidado. Foto: Magnific

Quiénes cobran el adicional del 31% por zona desfavorable

La nueva escala también contempla un adicional del 31% sobre los salarios mínimos para quienes trabajen en determinadas zonas consideradas desfavorables. El incremento alcanza a las trabajadoras de casas particulares que desarrollen sus tareas en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

También corresponde para quienes trabajen en el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, el monto final mínimo que corresponde pagar en esas regiones es superior al establecido para el resto del país, tanto para quienes cobran por hora como para quienes tienen un salario mensual.

SalariosSueldosNiñera
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. ANSES cambia el calendario en octubre 2026:cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

    ANSES cambia el calendario en octubre 2026: cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

  2. Buscan voluntarios para vivir entre 4 y 12 meses en la Antártida:ofrecen sueldos de más de 115.000 dólares, alojamiento y alimentación diaria

    Buscan voluntarios para vivir entre 4 y 12 meses en la Antártida: ofrecen sueldos de más de 115.000 dólares, alojamiento y alimentación diaria

  3. ANSES paga en octubre:las fechas clave para los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

    ANSES paga en octubre: las fechas clave para los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

  4. Llega octubre, suben las tarifas y cambia el presupuesto:cuánto aumentan el transporte, alquileres y servicios a partir del jueves 1°

    Llega octubre, suben las tarifas y cambia el presupuesto: cuánto aumentan el transporte, alquileres y servicios a partir del jueves 1°

  5. En plena suba del Riesgo País, el FMI revisa el acuerdo que habilitaría un desembolso de U$S900 millones para Argentina

    En plena suba del Riesgo País, el FMI revisa el acuerdo que habilitaría un desembolso de U$S900 millones para Argentina
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Por qué el Gobierno militarizó la Quinta de Olivos:las dos razones que explicó el vocero presidencial

Por qué el Gobierno militarizó la Quinta de Olivos: las dos razones que explicó el vocero presidencial

Qué pasa cuando muere un político electo:cómo se reemplazan senadores, diputados y otros cargos

Claudia Cecilia López reemplazará a Juan Carlos Pagotto en el Senado tras su muerte

De qué murió Juan Carlos Pagotto, el senador de La Libertad Avanza que fue hallado sin vida en su casa

Economía

ANSES:cuándo cobran en octubre 2026 los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9

ANSES: cuándo cobran en octubre 2026 los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9

Atención a estos valores:cuánto cobrará una niñera por hora y por mes desde octubre de 2026

Uno por uno, los puntos decisivos de la misión del FMI en Argentina para revisar los objetivos del acuerdo

Fue a una de las pizzerías más emblemáticas de avenida Corrientes y el ticket se viralizó:cuánto gastó y qué consumió

Internacionales

Cisjordania:así es la dramática disputa por el agua que enfrenta a colonos israelíes y comunidades palestinas

Cisjordania: así es la dramática disputa por el agua que enfrenta a colonos israelíes y comunidades palestinas

Lula desafía a Flávio Bolsonaro y al resto de los candidatos de cara a las presidenciales:“No tienen ninguna oportunidad”

El crimen organizado no para de crecer en Alemania:cómo es la “mafia de la Generación Z”

Avance contra el VIH:México autorizó un medicamento inyectable de acción prolongada