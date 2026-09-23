Javier Milei participó de un encuentro con la comunidad judía en Nueva York y recibió un galardón en señal de reconocimiento por su labor

Javier Milei participó de un encuentro con la comunidad judía en Nueva York y recibió un reconocimiento. Foto: REUTERS

Javier Milei se encuentra en Nueva York completando la agenda oficial de su visita al país del norte y recibió el día martes el Premio Ohev Yisrael (amante de Israel) en carácter de reconocimiento a su respaldo al Estado de Israel y al pueblo judío en una ceremonia que organizó la institución educativa Yeshiva Darchel Torah.

Este reconocimiento se da en el marco de la estrecha relación que el Gobierno argentino mantiene con Israel desde que comenzó la administración de Milei, quien dio un discurso ante los presentes luego de que aquella presentación suceda. En este sentido, buscó mantener el vínculo bilateral y la lucha contra el antisemitismo en dos de los ejes reiterativos de su política exterior.

Otro de los eventos en los que participó Javier Milei este martes fue el “Shield of the Americas”, que organizan los Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

¿Cuáles fueron las actividades previas de Javier Milei relacionadas con la religión judía este 2026?

En el mes de junio, Milei participó de una conferencia de la Fundación Aliados de Israel donde resaltó la necesidad de fortalecer la cooperación regional ante el antisemitismo y el terrorismo, defendiendo una vez más públicamente la relación estratégica entre la Argentina e Israel.

Luego, en agosto, durante una actividad que el presidente llevó a cabo frente a estudiantes del Colegio ORT, señaló que los valores de la religión judía tienen influencia en la creación de políticas públicas de su Gobierno, en sentido de principios éticos y morales.

El presidente brindó una charla ante alumnos de 4.º y 5.º año de la escuela secundaria del Colegio ORT, en la sede Almagro. Foto: Prensa Gobierno

Poco tiempo después, durante el mismo mes, Milei se reunió con el canciller israelí Gideon Sa’ar y acordaron en destacar el carácter estratégico de la asociación bilateral y repasaron una vez más la situación en Medio Oriente.