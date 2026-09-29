Mayra Mendoza cuestionó a la Corte por la Ley de Tierras

Mayra Mendoza Foto: X @mayrasmendoza

La diputada provincial Mayra Mendoza cuestionó este martes la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de revocar el fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales y trazó un fuerte contraste entre el debate por el endeudamiento de los bonaerenses y la resolución adoptada por el máximo tribunal.

A través de una publicación en sus redes sociales, Mendoza sostuvo que mientras en la Legislatura bonaerense se trabaja para “llevarles a los y las bonaerenses un alivio ante su endeudamiento creciente”, la Corte Suprema avanzó sobre una norma que había sido respaldada por sectores políticos y sociales. La legisladora vinculó esa situación con las políticas del Gobierno nacional y cuestionó su relación con el Fondo Monetario Internacional.

Esta tarde tuvimos un contraste fuerte. Por un lado, diputados y diputadas de la provincia que trabajamos para llevarles a los y las bonaerenses un alivio ante su endeudamiento creciente, causado por un gobierno que les desordenó la vida para ordenarse con el FMI.



Por el otro,… pic.twitter.com/13zptdCTbS — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) September 29, 2026

La Corte resolvió este martes revocar la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales. El máximo tribunal fundamentó su decisión en la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) para promover la acción judicial y sostuvo que no estaba configurado un caso judicial en los términos constitucionales.

Mayra Mendoza destacó la aprobación de la Ley Ema. Foto: Prensa

El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras, sino que se limitó a rechazar la acción por cuestiones procesales. La Ley 26.737 establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras y creó mecanismos de registro y control sobre la propiedad rural.

En su publicación, Mendoza también planteó una mirada hacia las elecciones de 2027. “La disyuntiva va a ser clara”, afirmó, al contraponer a quienes, según su planteo, “obedecen a su pueblo” con quienes “lo someten obedeciendo a poderes” externos.

El mensaje se suma así a los cuestionamientos de la dirigente quilmeña contra distintas decisiones del Gobierno nacional y del máximo tribunal, en un escenario en el que la discusión sobre el endeudamiento, la propiedad de las tierras rurales y el alcance de las políticas de desregulación forman parte de la agenda política nacional.